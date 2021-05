Borse estive: i migliori modelli del momento

Le donne amano le borse: per loro una non è sufficiente, in quanto ne serve un modello per la sera e un altro per il giorno. Per quanto riguarda la prossima stagione, vediamo cosa propongono le tendenze e quali borse estive scegliere tra le tante offerte che si trovano online.

Borse estive

Uno degli accessori di moda più apprezzati e amati dalle donne e di cui non ne possono fare a meno. Impensabile uscire di casa senza la borsa e per la prossima stagione che sta per arrivare, vediamo come poter scegliere le borse estive in modo da abbinarle con l’abbigliamento di ogni giorno per creare un outfit che sia unico nel suo genere per le diverse occasioni.

La scelta delle borse estive dipende molto dai modelli che ci sono in circolazione, ma anche dallo stile e dai gusti di ognuna.

Per scegliere il modello più adatto, bisogna cominciare dai colori, quindi puntare su tonalità che ricordino la bella stagione e siano sinonimo di allegria e di gioia. Dal rosso corallo al blu che ricorda il mare passando per il giallo del sole e dell’estate, sono varie le sfumature.

La borsa per l’estate deve essere un accessorio easy chic, né troppo piccola, ma neanche ingombrante. La giusta via di mezzo è l’ideale per le borse estive in modo da contenere qualsiasi cosa di cui si ha bisogno.

Le borse estive devono raccontare qualcosa, ma allo stesso tempo non devono essere troppo estrose o vistose.

La cosa importante, al momento della scelta, è optare per un modello che piaccia e che permetta di abbinarla anche con altri capi in modo da avere un look alla moda e trendy in ogni occasione e momento. Le borse estive per il giorno o la sera permettono di sentirsi eleganti, casual e con look semplici pronti a stupire ovunque si vada.

Borse estive: trend

Per quanto riguarda le tendenze, gli stilisti e i marchi stanno proponendo tantissimi modelli di borse estive che sicuramente cattureranno l’attenzione di chiunque da sfoggiare sia durante il giorno in spiaggia o in città, ma anche la sera in discoteca o a qualche festa sul lungo mare. Dalle tracolle ai secchielli ai modelli a mano, sono tantissime le borse estive da indossare.

Si punta a materiali naturali quali la rafia, considerata il vero must have di questa estate sino ad arrivare alla paglia, al rattan, al canvas compreso anche la tela grezza. I modelli sono sia micro che macro con varie texture ed elementi geometrici e con tantissimi inserti sia in pelle che in metallo come manici e tracolle a catena. Il modello in rafia o paglia non è soltanto utile per contenere la crema solare, ma è anche adatta per la città.

Le tendenze propongono modelli di borse estive a secchiello con reti di fiori di pelle oppure le maxi bag che si possono portare sia strette al corpo, ma anche a mano. Per chi ama le borse più piccole, ci sono le micro mini e multiple bag con i micro borselli da portare al collo e inserire ciò che serve, come piccoli scrigni di bellezza.

Ci sono poi le grandi firme che giocano con sapori e forme, come alcuni modelli must have quali la borsa in tela logata dai toni fluo oppure i modelli tapestry firmati Mochilla. La pochette è la borsa che si contraddistingue per il suo design minimal chic e anche quest’anno detta tendenza.

Borse estive Amazon

Per chi sta ancora pensando a quali modelli di borse estive, per spendere poco approfittando di vari sconti e promozioni, il sito di Amazon propone varie tipologie. Cliccando sulla foto sono a disposizione diverse informazioni al riguardo. Ecco una classifica con le tre migliori tipologie accompagnate da una breve descrizione tra quelle maggiormente apprezzate e desiderate dalle consumatrici dell’e-commerce.

1)Emilia borsa traforata da donna

Un modello che è perfetto sia per la stagione primaverile che estiva, molto grande e capiente. Una borsa traforata a tracolla a spalla che si può usare anche per andare al lavoro. Realizzata in ecopelle per il materiale esterno ed ecopelle scamosciato per quello interno. Ha una forma a sacchetto, ma molto alla moda e facile da abbinare con ogni vestiario. Disponibile in tantissimi colori: arancio, beige, blu, arancio, rosso, ecc.

2)Joseko borsa a tracolla

Dal momento che la rafia e la paglia sono alcuni dei materiali per le borse estive, questo modello è a tracolla in paglia intrecciata, quindi perfetta per la spiaggia. Un modello di borsa realizzato a mano, molto spaziosa e in grado di contenere qualsiasi cosa, nonostante all’apparenza sembri molto piccola. Disponibile nel colore blu, giallo, ecc.

3)Eshow borsa a tracolla da donna

Una borsa a tracolla realizzata in tela, antigraffio, resistente con accessori in metallo e dotata di varie tasche anche interne. Dotata di cerniera e sulla maniglia è stato aggiunto del tessuto in ecopelle in modo da renderla più comoda da trasportare. Molto capiente e pratica. Adatta per qualsiasi occasione. In vendita nel colore marrone, grigio e nero.

