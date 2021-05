Le borse must have della primavera estate 2021 sono degli accessori preziosissimi, perfetti per rendere unico ogni look. Di modelli ce ne sono a bizzeffe: ecco i più belli da avere e usare in diverse occasioni.

Borse must have primavera estate 2021: mini e maxi

Le dimensioni, almeno per le borse, contano eccome. C’è chi ama averne una piccola ed extra comoda per portare sempre con sé solo cellulare e carte e chi, invece, non può fare di avere come fedele compagna una maxi bag. La bella notizia è che entrambe sono tra i modelli must have per la stagione calda 2021.

Le mini bags sono degli accessori davvero preziosi, ce ne sono di minuscole, perfette per chi ama essere sempre super trendy.

Per entrare nel pieno del mood primaverile ed estivo, non resta che sceglierne un modello super colorato, ad esempio la tiny bag di Chanel in rosa.

Le maxi bags sono invece perfette per chi vuole portare con sé moltissimi oggetti: non solo portafoglie e cellulare, ma anche agenda, pc, beauty per il make-up e altro.

Assolutamente extra, si adattano a un outfit minimal, dalle linee sinuose, per essere messe in risalto al massimo. Uno dei modelli più in voga per la primavera estate 2021 è la borsa di Balmain dai toni scuri.

Borse must have primavera estate 2021: uncinetto e stile picnic

La stagione calda richiama sempre top e accessori lavorati all’uncinetto. Anche per la primavera estate 2021 non mancano infatti borse in lana o cotone lavorate a mano o che lo sembrano. Perfette sia per la spiaggia che per la città, sono l’accessorio ideale per chi ama lo stile retrò declinato in chiave moderna e pratica. Il modello di Fendi è in un bellissimo color Kaki, adatto a qualsiasi look.

In pieno stile revival nostalgico di tempi addietro, uno dei modelli must have di borse per la primavera estate 2021 è quello da picnic. Bags dal design perfetto, che ricordano i classici cestini in vimini, da usare abbinate a look di lino per un effetto extra chic, ma anche con jeans e blazer per dare un tocco in più a un outfit casual. Per Etro la borsa da picnic è impreziosita dai manici in corda intrecciati con dettagli dorati.

Borse must have primavera estate 2021: shopper e a mano

Non c’è niente di più cool delle shopper bags. Sono borse grandi, comode, perfette per chi ama avere un accessorio che si faccia notare e che sia estremamente versatile. Sono l’ideale, infatti, sia per un aperitivo in città che per una passeggiata sul lungomare, ma si sposano perfettamente con outfit più seri per occasioni importanti. Vista la loro grandezza, possono contenere tranquillamente pc, tablet e tutto ciò che serve per lavorare. La più famosa shopper bag del 2021 è sicuramente quella di Dior, proposta in vari colori. La più chic? Sicuramente quella marrone.

Infine, l’ultimo modello di borse su cui puntare per trascorrere un’estate sempre trendy, è la borsa a mano. C’è chi non la sopporta, in quanto la trova un ingombro eccessivo e chi invece, da sempre, la ama. A dire la verità, oggi, moltissimi modelli di hand bags sono forniti anche di ganci nascosti per aggiungere una tracolla, in modo da poter scegliere come portarli. Possono essere di qualsiasi forma, ma ciò che fa realmente la differenza, è la colorazione. Proprio per questo, non si può assolutamente perdere la borsa a mano proposta da Versace, con toni super frizzanti e accesi e dotata di catenella per tracolla.

Leggi anche: “Occhiali da sole femminili: i trend del 2021”.