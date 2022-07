Occhiali da sole da donna: i trend di questa estate

Sono molte le cose, gli accessori di cui è impossibile fare a meno in questa estate. Per proteggere gli occhi e la vista, gli occhiali da sole da donna sono un modello fondamentale per l’estate. Nei prossimi paragrafi proviamo a capire quale modello ordinare e cosa offrono le ultime tendenze in questo settore.

Occhiali da sole da donna

Sono un accessorio utile per proteggere la vista, ma danno anche un tocco di stile all’abbigliamento dal momento che gli occhiali da sole forniscono quel quid in più. Importante sceglierli in modo attento e adatti alla propria vista e viso, non solo come accessorio da indossare e incorniciare per un look estivo alla moda.

Va bene scegliere un modello alla moda, ma le lenti sono un fattore importante per quanto riguarda gli occhiali dal momento che è importante siano di qualità.

Il materiale è molto importante e si può scegliere tra modelli in metallo o acetato. Le montature in metallo sono particolarmente leggere e delicate e non danno fastidio.

Sono poi realizzati in calibri, ovvero tagli diversi. Alcuni modelli sono con lenti molto piccole, mentre altri occhiali da sole da donna sono più grandi, ma molto dipende dai bisogni ed esigenze di ciascuno e anche dal viso. La forma di un occhiale che può essere tonda, rotonda oppure squadrata va scelta in base al proprio viso in modo che si adatti.

Dal momento che si tratta di un accessorio personale ed è un dettaglio che contribuisce al proprio stile, è meglio sceglierlo in base ai propri gusti e desideri. I colori sono vari: si va dai classici basic come il nero o il grigio passando per il rosa o il golden. In questo caso, è sempre meglio farsi ispirare dai propri gusti.

Occhiali da sole da donna: trend

Per quanto riguarda i trend degli occhiali da sole da donna per l’estate, si punta su modelli molto colorati e trasparenti che sono considerati un must have da indossare in questo periodo dell’anno. Sono molto leggeri in acetato trasparente e declinati in vari colori pop da sfoggiarli con l’outfit creando un abbigliamento in linea.

Si spazia da modelli ultraleggeri ad altri oversize di forma quadrata come nei modelli bicolor di marchi come Alexander McQueen o fumé di Calvin Klein oppure ancora bi-materiale come propone Fendi. Tra i classici imprescindibili, non mancano i cat-eye, gli occhiali da sole a forma allungata da gatta che richiamano gli anni Cinquanta.

Sono declinati nei colori sorbetto come il giallo, il rosa o anche il rosso. I classici Ray ban si trovano in versione opaca verde scura, ma non mancano neanche le montature bold nelle nuance o sfumature più neutre. Nelle ultime sfilate si sono visti occhiali da sole molto allungati con lenti dark e in montatura bicolore.

Alcuni stilisti e marchi optano per accessori in nuance pop da abbinare a tessuti in stampa animalier oppure modelli geometrici con occhiali da sole in tonalità neutra nel colore cachi. Ci sono poi dei revival degli anni Novanta che tornano di moda. Per questo, è possibile trovare occhiali da sole in stile Matrix oppure con montature leggermente ricurve che esprimono bene i tratti del volto.

Occhiali da sole da donna: Amazon

Un accessorio proposto da Amazon in tantissimi modelli e offerte imperdibili. Non appena si clicca sulla foto si visualizzano le caratteristiche del prodotto. Abbiamo stilato una classifica con i modelli di occhiali da sole da donna maggiormente in voga tra le ultime tendenze accompagnati da una descrizione di ciascun prodotto.

1)Blue Bay Morenia occhiali da sole donna

Sono un modello con lenti polarizzate che proteggono dai raggi ultravioletti e realizzati in materiale riciclati, oltre a essere molto leggeri e flessibili. Un modello di origine italiana. Offrono una visione nitida e si adattano anche per lo sport all’aria aperta. Si adattano a qualsiasi viso e hanno un design molto elegante. Nella confezione è incluso il cordino e il panno in microfibra.

2)Bose occhiali da sole con audio

Sono occhiali da sole integrati con i diffusori Boses che offrono una esperienza coinvolgente. Permettono di ascoltare la musica senza isolarsi dal mondo che circonda. Hanno una forma rotonda e sono molto popolari tra i musicisti. Bloccano fino al 99% dei raggi ultravioletti e hanno un microfono integrato per le chiamate.

3)Calvin Klein occhiali da sole donna

Un modello di occhiale da sole del noto marchio Calvin Klein cat-eye, quindi di forma allungata e realizzato in plastica iniettata. Le lenti sono dotate di filtro. Sono lenti non polarizzate e proteggono fino al 100%. Sono in taglia unica e si adattano perfettamente al viso.

