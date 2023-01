Ogni outfit ha bisogno di una borsa: piccole, grandi, medie, in lurex, a spalla o a tracolla, l'inverno 2023 ne propone tantissime, una per ogni occasione

Che mondo sarebbe senza borse? E che inverno sarebbe senza borse di tendenza adatte alla stagione più fredda dell’anno?

A quanto pare le borse per l’inverno 2023 sono semplici, pulite, ma non rinunciano all’originalità. D’altronde, se ben ci pensiamo, una bella borsa attira sempre l’attenzione.

Le borse di maggiore tendenza per l’inverno 2023

Sicuramente l’effetto vintage è uno dei protagonisti assoluti della stagione invernale 2023. A partire dalla borse, fino ad arrivare all’abbigliamento, le vibrazioni vintage si fanno sentire in ogni loro piccola sfumatura.

Per quanto riguarda le borse, si respira aria anni Settanta e Duemila; basti pensare alle rivisitazione di modelli passati in chiave moderna. Proprio come il vintage, dunque, la second hand calca molto la mano.

Se state pensando alle dimensioni, niente panico: non si fanno troppe differenze, l’importante è scegliere la borsa giusta in base all’occasione. Sì alle borse grandi e capienti, soprattutto se dovete correre in ufficio o avete la necessità di portare il pc con voi: chi ha detto che non si possa avere stile quando si tratta di lavoro?

Molto apprezzate anche le medie misure, utili per portare l’essenziale ma per riuscire a inserire, all’occorrenza, una sciarpa di sicurezza o un maglioncino in più.

Non si lasciano da parte anche le misure più small: sì alle borse di piccola taglia, in cui mettere lo stretto necessario e anche qualcosa in più.

L’inverno 2023 non pone troppi “paletti” in fatto di borse; si possono indossare borse a spalla, borse a mano e anche borse a tracolla, purché siano in linea con la propria personalità e con l’outfit che si è scelto per l’occasione.

Grande ritorno per il modello Chanel 19; il 2023 la vede riproposta con le sue linee iconiche, ma realizzata diversamente dal punto di vista dei tessuti e delle fantasie vintage, protagoniste assolute della stagione invernale.

Altro modello in tendenza è quello che propone Valentino; oltre a tingere di Pink PP abiti e accessori, il brand propone la sua borsa impreziosita di borchie, catene, gioielli e tracolle abbinate.

Tra gli altri modelli in tendenza per l’inverno 2023 troviamo il bauletto in pelle (Prada ne propone differenti): semplice, elegante, adatto a ogni contesto.

Semplice non vuol dire banale

Se da una parte le borse per l’inverno 2023 abbracciano linee semplici e pulite, dall’altra, però, vogliono lasciare un po’ di spazio all’originalità della manifattura e saltare all’occhio, anche quello meno attento.

Proprio per tale motivo, dunque, abbracciare la semplicità non significa essere banali e scontati; una borsa semplice nelle linee può stupire per i suoi colori e le sue consistenze. Ed ecco dunque che le borse si trasfomano in piccole opere d’arte, tra pellicce, velluto, forme a mezzaluna, ricami in 3D e applicazioni originalissime. Assolutamente sì ai tessuti lurex e alle mini bag ricoperte di strass: perfette per le festività natalizie. Il velluto ritorna a ricoprire la superficie di molte borse, proprio come la pelliccia, adatta a un look total winter intenso.

Gli accessori sono parte dell’outfit proprio come i vestiti, se non di più. Scegliere la giusta borsa diventa essenziale: per quanto a volte possa prevalere la pigrizia (proprio quella che ci fa scegliere sempre la stessa borsa), deve sempre prevalere la voglia di mettersi in gioco e di cambiare: sentirsi bene e sentirsi belle, anche con una borsa diversa, può fare la differenza.