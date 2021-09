Lo sappiamo, le borse non sono mai abbastanza. Quelle proposte dalle maisons più famose per l’autunno 2021 sono belle e stravaganti, adatte a completare ogni genere di look, anche sdrammatizzandolo. Scopriamo insieme le più belle secondo le tendenze della stagione.

Borse di tendenza per l’autunno 2021

Se si sceglie di investire nelle proposte delle maisons di alta moda, non si va a pagare solo il brand ma anche la buona fattura del prodotto. Vale soprattutto per le borse. Si tratta generalmente di modelli che non invecchiano nel senso più brutto del termine, ma diventano preziose chicce vintage e se tenuti bene possono anche acquistare valore nel tempo. In questo articolo abbiamo raccolto per voi tutte quelle borse che tra dettagli, colori e forme seguono le tendenze della stagione.

Borse per l’autunno 2021: Miu Miu

Tra le borse di Miu Miu per l’autunno 2021 il modello più gettonato sembra essere la handbag a nappa trapuntata, con il dettaglio trendy del manico in catena e la tracolla regolabile. È disponibile in tantissimi colori tra quelli pastello e quelli più accesi, ma quello che vi proponiamo noi è perfettamente in linea con accessori della stagione: un total white con dettagli dorati.

Borse per l’autunno 2021: Prada

Se “Prada or nada” è anche il tuo motto, non puoi assolutamente lasciarti sfuggire la borsa proposta dalla maison per la nuova collezione. Morbida e da portare a mano quando si ha solo bisogno dell’essenziale, la sua forma a triangolo si ispira chiaramente al marchio stesso. Disponibile nei colori nero e viola, quest’ultimo sembra anche essere tra i colori di tendenza per l’autunno.

Borse per l’autunno 2021: Louis Vuitton

La classica borsa trunk di Louis Vuitton che siamo abituati a vedere con sfondo marrone scuro e monogramma più chiaro, si modernizza con un effetto specchio chiamato Monogram Mirror. Bellissima per creare contrasti con look autunnali molto basic.

Borse per l’autunno 2021: Prima Classe

Le borse di Prima Classe si riconoscono subito dalla celebre stampa Geo Map e dai colori che ruotano attorno alle sfumature del marrone, con il beige come colore prevalente. Ma il brand non rinuncia ad affrontare l’autunno con un tocco di colore. Lo dimostra la borsa a bauletto, arricchita dai manici e da una striscia centrale in pelle lucida rosso brillante in stampa cocco.

Borse per l’autunno 2021: Fendi

La morbida pochette di Fendi è riconoscibile dalla grande F come decorazione su tutta la lunghezza della chiusura della borsa. Nonostante l’aspetto estremamente elegante è un accessorio molto versatile anche per via dei diversi colori tutti neutri, in cui è disponibile. Ovviamente a patto che non serva portarsi dietro troppe cose.

Borse per l’autunno 2021: Liu Jo

Tra le borse della nuova collezione dedicata all’autunno 2021 di Liu Jo, troviamo anche questo modello imbottito a spalla che è un vero e proprio concentrato di tendenze. Anche questo infatti ha il manico a catena, che richiama i dettagli presenti su tanti altri accessori molto in voga in queste ultime stagioni ed è di colore viola scuro, che come abbiamo già visto, è uno dei colori più gettonati per l’autunno.