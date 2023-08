La borsa GO-14 di Louis Vuitton è la borsa dell’autunno 2023 (e di sempre) da avere

La borsa Go-14 di Louis Vuitton è la borsa dell’autunno 2023 da avere assolutamente. All’interno di questo articolo parleremo proprio di questa iconica borsa.

L’iconica borsa Go-14 ha segnato l’esordio come direttore artistico delle collezioni donna Louis Vuitton di Nicolas Ghesquière nel 2014, quando appunto la prima borsa Go-14 è apparsa sulle passerelle. La borsa Ghesquière October 2014, conosciuta appunto come GO-14 ha segnato la moda di quegli anni e adesso ritorna impreziosita da dettagli impeccabili, come il motivo Malletage, caratterizzato da diagonali che si intersecano le une con le altre, al fine di creare meraviglia e stupore. Il Malletage veniva usato in passato come rivestimento interno dei bauli da viaggio storici. La borsa GO-14 è considerata una vera e propria It Bag, amata da tantissime donne, sia per la sua iconicità sia per l’elevata dose di artigianalità. Per realizzarla infatti ci vogliono ben venti fasi di lavorazione, dal trattamento della patina al fine di garantire una finitura satinata o toasté, fino all’imbottitura arrotondata che richiede una tecnica ben precisa per riuscire a posizionare il rivestimento che è lungo ben 17 metri. Questa è una borsa che non passerà davvero mai di moda, non a caso, per festeggiare i dieci anni di Nicolas Ghesquière come direttore artistico delle collezioni donne, si è voluta rilanciare questa meravigliosa borsa, che è un vero e proprio capolavoro della storia della moda, e si presta quindi a essere la borsa dell‘autunno 2023. Abbiamo visto la nuova versione della GO-14 sulle passerelle alla Fashion Week di Parigi, che si è svolta lo scorso mese di marzo, con nuovi dettagli, pellami e colori, ed è quindi pronta a diventare la borsa più desiderata dalle donne nelle prossime stagioni.

@lvuitton.barbs Louis Vuittons New GO14 piece!!! Im actually falling in love with this bag… let me know what you guys think in the comments and if its reminding you of a certain piece 🤔🤔🫢 #lv #louisvuittonlover #louisvuitton #luxury #luxurylife #louisvuittonaddict #saksfifthavenue #saksgiftcard #fypシ゚viral #go14 #Go14lv #louisvuittongo14 ♬ Good Energy – Yung Wylin’

La borsa GO-14 di Louis Vuitton è la borsa dell’autunno 2023: il prezzo

Come abbiamo detto in precedenza la borsa GO-14 di Louis Vuitton è la borsa dell’autunno 2023, versatile e perfetta da indossare in tante occasioni diverse. Questa borsa è davvero di una eleganza assoluta, si può portare a mano, a braccio, ma anche a spalla o a tracolla, grazie alla nuova catena gioiello. Inoltre il manico regala a questa iconica borsa un tocco classico. La nuova GO-14 è realizzata in morbidissima pelle trapuntata, che da una sensazione vellutata al tatto ed è disponibile in diverse tonalità, come ad esempio la versione black & white, oppure quella in marrone tostato o nude, per un look ancora più raffinato. Inoltra la nuova borsa Go-14 è disponibile in diversi formati, ovvero large, medium e micro. Dal sito ufficiale della Maison francese è possibile trovare la Boutique Louis Vuitton più vicina o contattare un Client Advisor per avere maggiori informazioni. Per sapere il prezzo e poter quindi acquistare questa iconica e meravigliosa borsa bisogna recarsi in una Boutique. Inoltre, se deciderete di acquistare questa borsa, Louis Vuitton offre diversi servizi per la riparazione e il restauro, in modo che la vostra borsa anche nel tempo risulti essere sempre perfetta.