A differenza degli altri anni, quest’anno il Black Friday è partito in anticipo almeno su Amazon con tantissime offerte e promozioni relative al settore della casa e della cucina. Nei prossimi paragrafi cerchiamo di capire come prepararsi a questi giorni di shopping e alcune delle migliori offerte da non perdere assolutamente.

Black Friday

Fino all’anno scorso l’evento del Black Friday cominciava e terminava nell’arco di una giornata, quest’anno le cose, almeno su Amazon, sono leggermente cambiate. Solitamente inizia il Giorno dopo la festa del Ringraziamento con tante novità da prendere al volo in modo da prepararsi anche al periodo natalizio per regali a parenti e amici.

Quest’anno, il noto e-commerce di Amazon ha deciso di cambiare e già dalla mezzanotte del 19 novembre è possibile approfittare di tantissimi sconti e promozioni che rimarranno attive per tutta la settimana, quindi fino al 26 novembre prossimo che è il Venerdì nero per poi arrivare al Cyber Monday del 29 del mese corrente.

Sul sito di Amazon, ma anche sulla pagina Telegram è possibile tenere d’occhio le varie offerte nei vari settori che interessano in modo da acciuffare immediatamente l’occasione ghiotta che si attende. Sono offerte e promozioni che arrivano sino alla riduzione del 50%, quindi è bene non farsele scappare e tenerle d’occhio.

Black Friday casa e cucina

Sebbene sia un evento che ha origine negli Stati Uniti, è giunto anche in Italia con tantissimi sconti e promozioni. Quest’anno sono diverse le offerte del Black Friday che hanno inizio a partire dal 19 novembre su vari prodotti e articoli per la casa. Un evento che dà l’occasione di acquistare prodotti di qualità a sconti sostanziosi.

Dall’aspirapolvere senza fili all’impastatrice sino alla planetaria passando per la friggitrice ad aria sono tantissimi gli articoli per la casa e la cucina che è possibile comprare sul sito di Amazon in occasione del Black Friday. Basta semplicemente entrare su Amazon, cliccare nella sezione Black Friday casa e cucina con una miriade di promozioni da non lasciarsi sfuggire.

Dalle friggitrici ad aria che sono una ottima scelta per la salute in quanto garantiscono una cottura senza grassi e gustosa al tempo stesso sino agli estrattori di succo al forno a microonde molto facile da usare oppure la macchina per il pane, sono queste le offerte su cui puntare.

Black Friday Amazon

Per chi sta pensando di rinnovare l’arredamento o gli elettrodomestici, è possibile approfittare dell’evento del Black Friday su Amazon con tantissime offerte riguardo la casa e la cucina. Qui una classifica con i 6 migliori articoli maggiormente scontati in occasione del Black Friday di Amazon per il settore casa e cucina tra quelli maggiormente apprezzati e desiderati dalle consumatrici. Ricordiamo che al click sulle singole offerte, sarà possibile visualizzare tutte le promozioni del Black Friday di Amazon.

1)Severin kg 2394

Una bistecchiera multifunzione che permette di grigliare, fare toast, ecc. Si possono preparare panini, carne, pollo, ecc. Ha un design slim salva spazio, adatta per le famiglie e resistente al calore. In vendita con il 34% di sconto.

2)Cosori friggitrice ad aria calda

Una friggitrice senza olio con 11 programmi dalla funzione keep warm che mantiene caldo i cibi all’interno. Ha una funzione led touch con temperatura regolabile e capacità fino a 5.5 litri. In vendita con il 24%.

3)Russell Hobbs 19270-56 vaporiera

Una vaporiera in acciaio dalla capacità di 9 litri con tre vaschette, di colore nero. Ha un timer di 60 minuti che funziona con autospegnimento. Cuoce a vapore gli alimenti mantenendo le qualità nutritive e le vitamine. Ha lo sconto del 33%.

4)Electtro Lux Ekm5570

Una impastatrice planetaria con frusta e coperchio dal colore sabbia per preparare pasta sfoglia, pane e tantissime altre pietanze. Ha 10 velocità che mescola i vari ingredienti per ogni occasione. Lo sconto è del 37%. Disponibile nei colori verde e nero. Un articolo che agevola la preparazione di qualsiasi cibo.

5)Gabel Notte tempo piumino

Un piumino in piuma d’oca molto caldo, matrimoniale molto morbido, leggero e traspirante. In vendita con il 29% di sconto. Perfetto per le fredde notti invernali.

6)Sodastream gasatore d’acqua

Un gasatore dalle linee semplici e pulite per due bottiglie d’acqua con sistema di aggancio rapido della bottiglia. In vendita con il 26%. In questo modo si ha sempre acqua fresca con un notevole risparmio.