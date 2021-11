Black Friday 2021: offerte per la casa

Il mese di novembre si accompagna a una iniziativa, un evento molto importante per gli appassionati di shopping. Proprio in questo periodo dell’anno parte il Black Friday 2021, l’evento dedicato allo shopping online o nei negozi con articoli che sono a prezzo scontato. Vediamo come funziona e quali sono i prodotti maggiormente scontati.

Black Friday 2021

Un evento che ha origine negli USA, ma il cui successo è giunto anche fino in Italia attirando l’attenzione degli appassionati di shopping in cerca della caccia all’affare sull’ultimo articolo da accaparrarsi. Il cosiddetto venerdì nero, ovvero il Black Friday 2021 arriva sempre il giorno dopo il Thanksgiving, ovvero il Ringraziamento negli Stati Uniti.

Una festa che negli USA si celebra il quarto giovedì di novembre e quest’anno il Black Friday 2021 cade il 26 novembre. L’evento ha origine nel 1621 quando nel Massachusetts, per la precisione nella città di Plymouth, i padri pellegrini hanno cominciato a riunirsi per ringraziare Dio in occasione del buon raccolto.

Da quel momento, intorno agli anni Sessanta, i negozianti hanno cominciato a proporre diversi sconti su vari articoli in modo da dare il via allo shopping e anche alle spese natalizie. Infatti, il Black Friday 2021 è l’occasione per iniziare a controllare offerte e promozioni su diversi articoli sperando di trovare qualcosa di interessante e di conveniente per le persone care proprio per le festività.

Secondo altri, invece il Black Friday, il cosiddetto venerdì nero prende nome dalla folla, ressa che si trova sulle strade e nei negozi a causa dei tantissimi americani che sono attirati da vari sconti che toccano cifre molto alte. Rappresenta l’inizio ufficiale dello shopping natalizio e anche della mania compulsiva di fare acquisti.

Black Friday 2021: come funziona

Ora che si è capito cos’è il Black Friday 2021, è bene sapere come funziona in modo da non farsi trovare impreparati con questo evento. In questo giorno, che quest’anno cade il 26 novembre, molti negozi ed e-commerce come Amazon propongono tantissimi sconti in vari settori: elettronica, tecnologia, libri, fai da te, tempo libero, casa, ecc.

Solitamente gli sconti cominciano, non solo in questo giorno, ma anche in tutta la settimana, al punto che alcuni la definiscono Black Week. I consumatori possono fare acquisti di qualità risparmiando su moltissimi prodotti. Comincia alla mezzanotte del 25 novembre per terminare il 26 del corrente mese alle 23.59.

Un evento che ha luogo in una sola giornata di cui le offerte si protraggono per tutta la settimana e nei giorni precedenti fino al 290 novembre, il giorno dedicato al Cyber Monday, per gli appassionati di elettronica e tecnologia con una miriade di offerte e di promozioni imperdibili su ogni articolo.

Su Amazon si trovano tantissime offerte che sono così equiparate: a tempo, quindi si ha un limite a disposizione prima che l’offerta scada, del giorno che scadono a esaurimento scorte o entro la mezzanotte e in vetrina disponibili per tutta la durata fino a esaurimento delle scorte.

Black Friday 2021: offerte casa

Un evento che riguarda qualsiasi settore compreso le offerte casa e durante il Black Friday 2021, sebbene le offerte non siano ancora cominciate, si trovano promo a ottimi prezzi sul noto e-commerce di Amazon. Quando si clicca sull’immagine è possibile visualizzare le informazioni del prodotto. Qui una classifica illustra i 4 migliori prodotti per la casa con una breve descrizione.

1)Friggitrice ad aria 6.5 litri Uten

Si tratta di una friggitrice ad aria calda da ben 8 programmi molto grande per cuocere senza olio e dotata di display digitale. Ha una griglia in rialzo per cuocere i pasti per diverse persone. Ha varie funzioni e basta premere un pulsante per farla funzionare. Si può impostare manualmente la temperatura senza bisogno di riscaldarla. Un modello di Amazon’s Choice con il 29% di sconto.

2)yeedi 2 hybrid robot aspirapolvere

Un robot aspirapolvere 2 in 1 che ha il compito di lavare, ma anche di aspirare al tempo stesso. Preleva sporco, detriti, polvere, ma anche il pelo di animali domestici grazie alla mappatura intelligente per cui agisce in totale autonomia. Sfrutta un tipo di tecnologia che permette di pianificare un percorso adatto in modo da non saltare nessun angolo. Si alimenta con una batteria ed è in vendita con il 24%. Un prodotto Amazon’s Choice.

3)Tappeti salotto Shaggy

Un tappeto a pelo lungo, peloso che si adatta molto bene sia al soggiorno che al salone, ma anche alla stanza da letto. Molto morbido e soffice, oltre che antiscivolo. Si adatta a diversi stili d’arredamento. Molto comodo, dona il massimo comfort. In vendita nei colori grigio bianco, nero grigio e viola bianco. In offerta con il 5%.

4)Princess spremiagrumi elettrico

Un modello molto professionale in acciaio con leva in alluminio, quindi robusto e resistente. Adatto per preparare spremute a colazione. Va benissimo per un uso professionale e per qualsiasi tipo di agrume di varie dimensioni. Ha una potenza di 300 watt che permette di preparare le spremute in poco tempo e senza sforzi. L’offerta è scontata del 22%.

Oltre alle offerte relative alla casa del Black Friday, vi sono anche promo sull’abbigliamento donna.