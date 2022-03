La comodità dell’una unita all’aspetto estremamente chic dell’altra: possiamo dirlo, le Birkenstock firmate da Manolo Blahnik rientrano senza ombra di dubbio tra le calzature più “In” per la primavera estate 2022. Scopriamo insieme in questo articolo quali sono tutte le caratteristiche che le qualificano tra gli accessori più di tendenza per la bella stagione e tutte le informazioni su quando e dove saranno disponibili per la gioia dei collezionisti più accaniti.

Birkenstock per Manolo Blahnik

Vi ricordate le iconiche Manolo Blahnik sfoggiate da Carrie Bradshaw alias Sarah Jessica Parker, protagonista indiscussa nella serie e nei film di “Sex And The City”? Le scarpe con cui il bel Mr Big le ha chiesto di sposarlo in quella romantica scena dentro la cabina armadio, da sogno, di lei? Scommettiamo di sì, è praticamente dimenticarle.

Nonostante l’aspetto assolutamente glamour, la forma a punta, il tacco alto e l’assenza assoluta di plateau non facevano di questa una scarpa ideale da indossare tutti i giorni.

Ebbene, come dicevamo, Birkenstock e Manolo Blahnik sono riusciti nell’intento di realizzare una calzatura tanto chic quanto comoda e cosa non da meno, estremamente di tendenza!

Le calzature nate da questa nuova collaborazione infatti sono state realizzate su due tra i modelli più amati delle Birkenstock (amati tra l’altro anche dallo stesso Manolo Blahnik che ha confidato di indossare le calzature del brand tedesco da molti anni), ovvero le classiche Arizona a doppia fascia e le sabot Boston.

Sono state rivestite poi di velluto e le fibbie ricoperte da brillanti in pieno stile Manolo Blahnik.

La bella stagione si colora di fucsia

Un altra interessante caratteristica di questa collaborazione la troviamo nei colori in cui sono state pensate le calzature. Si tratta infatti di due tonalità “passe partout”, quindi adatte ad ogni occasione e outfit, come il nero e il blu e una estremamente cool già protagonista delle ultime sfilate: il fucsia.

Quest’ultimo sembra proprio essere il colore più utilizzato soprattutto dalle Maisons italiane per descrivere la primavera 2022, è infatti apparso sulle passerelle di Versace, di Armani e di Valentino. Se non sapete come abbinare questo colore quindi, potete sempre prendere ispirazione dagli abbinamenti proposti da chi, di moda, se ne intende!

Anche il packaging in cui saranno vendute le scarpe non è stato proprio lasciato al caso: le scatole e i portascarpe avranno la fantasia a pois, come vuole la tradizione di Manolo Blahnik.

Quando saranno disponibili e dove si potranno acquistare

Volete sapere la cosa ancora più bella? Per poterle avere ai nostri piedi non dovremo aspettare ancora molto! La prima parte della collezione di Birkenstock per Manolo Blahnik sarà infatti disponibile a partire dal 24 marzo 2022, mentre per la seconda parte della collezione dovremo attendere giugno dello stesso anno. Ma pare che i due brand abbiano già in serbo un’altra sorpresa per l’estate.

Si potranno acquistare in tutte le boutique di Manolo Blahnik e online sull’e-commerce del brand e sul sito 1774.com dedicato proprio a tutte le collaborazioni di Birkenstock con altri marchi.