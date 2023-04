Bicicletta da donna: i modelli e i trend

Dalla e-bike passando per la mountain bike, sono alcuni dei modelli di bicicletta da donna per viaggiare in primavera.

Con le belle giornate che stanno per arrivare, cresce in molti la voglia di passare del tempo all’aria aperta. La bicicletta sta diventando un mezzo di trasporto molto apprezzato e desiderato. Nei paragrafi seguenti consigliamo alcuni dei modelli migliori per la donna e le caratteristiche di ognuna per scegliere quella più indicata.

Bicicletta da donna

un mezzo di trasporto molto amato, non solo per tenersi in forma, ma anche per scampagnate, avventure, ecc. Per scegliere la propria bicicletta è bene puntare su una serie di parametri e fattori in modo da capire quale sia quella più adatta in base ai propri bisogni ed esigenze. Gli uomini e le donne hanno una fisionomia diversa, per cui anche la bici si adatta a queste caratteristiche.

Bisogna, prima di tutto, valutare le dimensioni del telaio optando per un modello che sia adatto alle proprie caratteristiche. La sella ha poi caratteristiche diverse rispetto a quella da uomo dal momento che deve essere più larga in modo da garantire il massimo comfort e anche sostegno durante le varie pedalate. I modelli con fessura centrale sono l’ideale perché comodi.

I modelli di sella con fessure centrali sono l’ideale perché comodi e riescono a proteggere nel modo giusto. Si consiglia di provare vari tipi di sella in modo da scegliere quella maggiormente adatta anche in base all’uso che si intende farne. Ci sono modelli indicati per la bici da viaggio, da corsa o anche da fuoristrada.

Al momento della scelta della bicicletta da donna, è bene considerare anche alcune funzioni extra come la presenza di accessori utili per il trasporto di oggetti. Alcune hanno infatti un cestino anteriore utile per le borse della spesa o riporre qualsiasi cosa che serva e possa essere necessaria durante il tragitto.

Bicicletta da donna: i modelli

Con il passare del tempo, la bicicletta è diventata un mezzo di trasporto molto importante e, proprio per questa ragione, questo settore presenta diversi modelli per adattarli alle esigenze e bisogni di ciascuna. Alla semplice city bike, quindi alla classica bicicletta che tutti conoscono, le aziende hanno optato per prodotti maggiormente aerodinamici.

Per esempio, un modello come la MTB, nota anche come Mountain Bike, è molto diversa da altre tipologie in quanto è una bici indicata per percorrere sentieri non propriamente rettilinei come sterrati, ma anche colline, ripide discese. ecc. Le ruote sono più grandi e il sistema di ammortizzatori è doppio proprio per i percorsi che deve compiere.

Cambiano anche i materiali della bicicletta: dalla fibra di carbonio, considerata un vero e proprio top di gamma, quindi una eccellenza, passando per l’alluminio che è il più comune. UN materiale resistente, versatile insieme anche all’acciaio, molto robusto e resistente, anche se leggermente costoso.

Insieme alla classica city bike, in commercio si trovano anche modelli di bicicletta da donna, come l’e-bike, la bici elettrica che permette di risparmiare e di alleggerire la pedalata. La mountain bike e tendono a distinguersi anche per i vari accessori, funzionalità e colori maggiormente sgargianti rispetto a quelli degli uomini.

Bicicletta da donna: offerte Amazon

Sono diversi i modelli di questo mezzo a disposizione sul sito di Amazon con sconti e offerte da non perdere. Basta semplicemente cliccare sulla foto per visualizzare i dettagli del prodotto. La classifica qui sotto mostra i migliori tre modelli di bicicletta da donna che sono molto apprezzati dalle utenti con una descrizione dettagliata di ogni tipologia.

1)Discovery 26″ City bike

Una bicicletta realizzata in acciaio, quindi resistente per il telaio e la forcella. Dotata di campanello e cestino anteriore in modo da riporre i vari oggetti. Ha luci sia anteriori che posteriori e dotata di cambio Shimano. Ha anche un porta pacco e cavalletto per parcheggiarla senza difficoltà. In materiale robusto e di colore bianco.

2)F.lli Schiano Ghost bici

I fratelli Schiano propongono questo modello di bicicletta da donna realizzata in acciaio per quanto riguarda il telaio con forcella rigida da 26″. I freni sono in alluminio con comandi a 18 velocità. Una bicicletta adatta per soggetti di altezza tra i 160 e i 170 cm. Ottima per le passeggiate in primavera. Di colore antracite rosso.

3)Esperia bicicletta mountain bike MTB

Una mountain bike da donna con telaio in acciaio e diametro della ruota da 26″. I freni sono v-brake con forcella in acciaio e cambio frizione. Di colore bianco, si tratta di un modello molto leggero e quindi maneggevole.

Con la bicicletta è possibile ottenere anche tanti vantaggi e consigli riguardo all’allenamento più indicato.