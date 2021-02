I benefici dei fanghi anticellulite

La cellulite è un inestetismo della pelle che determina un aumento delle dimensioni delle cellule adipose, con una conseguente ritenzione idrica e un’alterazione del sistema circolatorio. La pelle in superficie presenta la cosiddetta “buccia d’arancia” e si concentra maggiormente nelle zone di glutei, cosce e perfino nei fianchi.

Contro la cellulite, esistono in commercio dei rimedi per contrastarne i sintomi in grado di donare più tonicità ed elasticità alla pelle Un aiuto importante può arrivare dall’utilizzo dei fanghi, utilizzati fin dall’antichità per le loro proprietà benefiche e ancora oggi risultano essere uno tra i metodi naturali più apprezzati.

Cosa sono i fanghi anticellulite?

I fanghi anticellulite sono degli impasti morbidi e malleabili ottenuti grazie a una composizione basata essenzialmente da argilla, alghe, sali minerali, e da una soluzione di acqua termale, che può essere sulfurea, o solforosa. La consistenza è fangosa, e sono facilmente spalmabili poiché non risultano né troppo liquidi e né troppo solidi. Il contatto diretto con la cute permette loro di agire immediatamente e rilasciare sui punti interessati tutte le proprietà e i benefici.

I benefici per la pelle

Ma quali sono dunque le azioni e soprattutto i benefici dei fanghi? L’azione dei fanghi è quella di riattivare la microcircolazione nelle aree in cui si hanno problemi di ritenzione idrica e in cui si manifesta la pelle a buccia d’arancia. Infatti, il calore del fango regola la tensione dei vasi sanguigni aumentando la resistenza delle pareti cellulari. Il fango è in grado anche di assorbire le tossine in eccesso, alzando la temperatura corporea e favorendo così la sudorazione. Il loro utilizzo permette alla nostra pelle di rigenerarsi, tonificarsi ed eliminare le tossine in eccesso. Il compito dell’argilla è quello di elasticizzare i tessuti della pelle, purificandola e dandole più tono, un aspetto migliore e soprattutto più sano.

Fanghi: come applicarli correttamente

Ma come si applicano correttamente i fanghi sulla nostra pelle? E’ importante seguire alcune necessarie azioni e accorgimenti:

Effettuare una doccia o un bagno caldo e asciugarsi con cura in modo da avere una pelle pronta per l’utilizzo dei fanghi;

e asciugarsi con cura in modo da avere una pelle pronta per l’utilizzo dei fanghi; Mescolare bene il prodotto e successivamente distenderlo in maniera uniforme grazie ad un massaggio accurato sulle parti interessate, attraverso un pennello o con il semplice uso delle dita;

sulle parti interessate, attraverso un pennello o con il semplice uso delle dita; Una volta terminato di applicarlo, è consigliabile avvolgere le parti interessate con una pellicola trasparente (quella da cucina). Grazie a questa semplice protezione, si potrà compiere ogni movimento con tranquillità.

(quella da cucina). Grazie a questa semplice protezione, si potrà compiere ogni movimento con tranquillità. Lasciare in posa 45 minuti – 1 ora e risciacquare con acqua tiepida.

È importante non applicare mai prodotti termoattivi, dopo il trattamento basterà utilizzare un trattamento anticellulite in formato gel oppure una crema idratante per il corpo.