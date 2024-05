Prevenire le rughe: la beauty routine anti-age e gli errori da evitare

Tutti noi desideriamo avere un volto radioso e giovane anche superata una certa età, ma in quanti possiamo dire davvero di abbracciare abitudini che possano prevenire l’invecchiamento cutaneo? Ci sono infatti degli errori che facciamo senza rendercene conto, che però possono incidere sull’insorgere dei primi inestetismi legati allo scorrere del tempo.

Combattere le rughe: per farlo inizia dai giusti prodotti

La pietra angolare sulla quale si fonda una qualsiasi beauty routine corretta è sicuramente quella che prevede l’uso di prodotti adeguati e di qualità, a seconda del nostro obiettivo. A tal proposito, per contrastare l’invecchiamento e combattere i segni del tempo sin dalla loro prima comparsa può essere utile ricorrere a creme e trattamenti rughe ed antietà di Eco Bio Boutique, ricchi di acido ialuronico e altri ingredienti fondamentali per illuminare, rivitalizzare, esfoliare e uniformare la pelle del viso.

Degli ottimi prodotti però da soli non bastano per prevenire l’invecchiamento cutaneo, bisogna infatti accompagnarli con delle sane abitudini volte proprio alla salute della pelle del viso.

A questo proposito sono molti gli errori che spesso commettiamo quando si tratta di prenderci cura del nostro volto e gran parte di questi non fanno altro che incoraggiare la comparsa delle rughe. Vediamo quindi quali sono i 5 errori più comuni da evitare.

Errore 1: Lavare il viso con acqua troppo calda

Che sia estate o inverno, poco importa: quando è il momento di lavare il viso dovremmo sempre prediligere acqua fresca o quanto meno tiepida.

Usare acqua troppo calda, infatti, potrebbe aggredire la barriera protettiva dell’epidermide, il che si traduce di conseguenza in irritazioni e disidratazione. Se pensiamo che è proprio la mancanza della giusta idratazione a dare il via alla comparsa delle prima rughe, è facile capire perché questa abitudine di lavare il volto con l’acqua calda andrebbe cambiata. L’acqua sufficientemente fresca, poi, ha anche il vantaggio di stimolare la circolazione.

Errore 2: Non mettere la protezione solare

A prescindere dalla stagione, è sempre una buona idea applicare la protezione solare quando si va all’aperto. Questa buona abitudine ci consente di proteggere in qualunque momento la pelle dai raggi nocivi del sole, che a lungo andare possono provocare la comparsa di macchie scure e rughette.

Errore 3: Struccarsi male

Un errore molto comune è quello di struccarsi con le salviettine, anziché con i detergenti specifici e seguendo una precisa procedura.

Sebbene le salviettine siano molto utili in certe circostanze (per esempio in viaggio), quando abbiamo la possibilità di utilizzare i detergenti e i prodotti struccanti è sempre meglio prediligere quest’ultimi. Scegliendo di farlo infatti non solo rimuoviamo ogni minima traccia di impurità e nutriamo a fondo il viso, ma non rischiamo di occludere i pori e di irritare la pelle.

Errore 4: Trascurare il contorno occhi

Una delle zona che spesso si trascurano è proprio quella tra le più delicate e fondamentali da trattare: il contorno occhi. Essendo un’area estremamente delicata e soggetta alla formazione di rughe, andrebbe invece curata con più attenzione. É quindi imperativo applicare sempre la crema contorno occhi, da utilizzare anche come primo prodotto anti-age.

Errore 5: Pensare che una federa valga l’altra

Infine, anche le nostre abitudini in fatto di riposo potrebbero incidere sulla comparsa delle rughe. La federa in cotone, per esempio, che la maggior parte delle persone usa per dormire, in realtà pare essere causa potenziale di rughe e inestetismi quali brufoletti. Questo per via della sua consistenza ruvida. Quale federa utilizzare quindi? Quella di seta, più delicata e gentile sulla pelle.