Cresce l’attesa per la quinta puntata di Ballando con le Stelle, che andrà in onda su Rai 1 nella serata di sabato 5 novembre 2022. Scopriamo alcune anticipazioni sulla nuova puntata dello show di Milly Carlucci.

Ballando con le Stelle: cosa accadrà nella quinta puntata?

Una nuova puntata di Ballando con le Stelle andrà in onda nella serata di sabato 5 novembre 2022, lo show di successo condotto da Milly Carlucci, è pronto a regalare nuove emozioni ai telespettatori.

I concorrenti in gara saranno chiamati ancora una volta a sfidarsi a ritmo di danza e dal momento che nella quarta puntata non è stato eliminato alcun concorrente, non è da escludere una possibile eliminazione in questa quinta puntata.

Ballando con le Stelle, anticipazioni 5 novembre 2022: chi è il ballerino per una notte?

Come ogni settimana, un personaggio famoso entra a far parte in modo occasionale del programma e diventa il cosiddetto “ballerino per una notte”, questa settimana tocca a Wanda Nara, che dovrà scendere in pista con un’esibizione di danza e dovrà sottoporsi al giudizio della temibile giuria capitanata da Carolyn Smith.

Ballando con le Stelle: si esibiranno i concorrenti infortunati?

Sono parecchi i concorrenti che in questa nuova edizione di Ballando con le Stelle si sono infortunati, si tratta in particolare dell’attore Gabriel Garko, della giornalista Luisella Costamagna ed infine della conduttrice radiofonica Ema Stokholma.

In settimana, Gabriel Garko ha fatto sapere che dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico, ma anche che per la puntata del 5 novembre 2022 ha preparato insieme a Giada Lini una coreografia che tiene conto del suo problema fisico e che quindi si esibirà. Quasi sicuramente scenderà in pista anche la coppia formata da Ema Stokholma e Angelo Madonia.

Per scoprire se si esibirà anche la coppia formata da Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca, non ci resta che attendere la messa in onda della puntata di sabato 5 novembre 2022.