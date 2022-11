Da sempre a fianco di Milly Carlucci in Ballando con le Stelle: Foxy John è la voce della giuria, colui che con il suo tono british scandisce l’ingresso dei concorrenti e continua a fare diventare iconiche tutte le votazioni della giuria del noto programma ballerino.

Foxy John: chi è e che cosa sappiamo di lui?

Foxy John è nato ad Assisi, in provincia di Perugia, il 22 giugno 1943 sotto il segno del Cancro e attualmente ha 79 anni.

La sua infanzia è stata caratterizzata dal viaggio; il padre, infatti, essendo stato un vice console italiano, era solito spostarsi moltissimo tra l’Italia e l’estero e Foxy John lo seguiva ovunque andasse. All’età di due anni si è trasferito a Panama, nel settembre del 1947 a Santo Domingo, poi è stato il turno di San Francisco e Atlanta.

Cresce così tra gli Stati Uniti e Roma: si laurea ad Atlanta in Business Administration nel 1966, in seguito alla quale, un anno dopo, deciderà di intraprendere la carriera da insegnante di Economia, Matematica e Spagnolo al liceo Villa Rica High School. Tale scelta fu una conseguenza della sua totale ribellione nei confronti della Guerra del Vietnam.

In realtà l’esperienza all’interno del mondo della televisione inizia per Foxy John tra il 1968 e il 1975, periodo in cui svolse il ruolo di rappresentante di prodotti di bellezza occupandosi però anche di pubblicità televisiva: iniziarono proprio così le sue prime esperienze con la televisione locale di Ted Turner.

E l’Italia? Foxy John diventa una voce inconfondibile (oltre che iconica) in numerosi programmi radiofonici e televisivi. Tra il 1979 e il 1981, per esempio, ha condotto su Rai Radio 2 la Hit Parade e Dischi Caldi, ma ha presentato anche Disco Estate, Disco Inverno e la Festa dell’Amicizia. Inoltre, ha preso parte a Disco Ring su Rai 1 e ha anche prodotto la sigla del Festival di Sanremo presentata da Claudio Cecchetto.

Oltre ad avere prestato la sua incredibile voce a numerosi programmi di radio, Foxy John è divenuto negli anni presenza fissa al noto programma danzerino Ballando con le Stelle. Era il 2005 quando inizia la sua avventura con lo show condotto da Milly Carlucci e da allora la sua presenza è immancabile: il suo tono di voce fa diventare cult tutte le votazioni della giuria del programma e scandisce l’ingresso di tutti i concorrenti, pronti a danzare di fronte ai giurati e al grande pubblico.

A questo punto sorge spontanea una domanda: perché il nome Foxy John? All’anagrafe, infatti, è registrato come Giovanni Francesco Villa, ma il 79enne ha scelto di abbandonarlo scegliendo qualcosa di più iconico.

[…] È in onore dell’ambasciatore americano in Italua negli anni ’70 John Volpe e della canzone Foxy Lady di Jimi Hendrix […]

Un mix di citazioni, dunque, che hanno dato vita a quel nome destinato a diventare soprattutto voce, la stessa che ha riempito decine di programmi radio e la stessa che da ben 17 anni riempie lo studio di Ballando con le Stelle: dimenticarsela e rinunciarvi è letteralmente impossibile!