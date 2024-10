Kate Middleton ha terminato le cure contro il cancro. Facciamo il punto, all’interno di questo articolo, sul suo ritorno.

Kate Middleton: la fine della chemioterapia preventiva

Era il 9 settembre 2024 quando, con un toccante video pubblicato su Instagram, Kate Middleton ha annunciato di aver terminato la chemioterapia preventiva contro il tumore che le era stato diagnosticato a inizio anno. Nel video la principessa del Galles è apparsa felice e rilassata, dopo mesi davvero difficili, affermando che il suo obiettivo adesso è quello di restare libera dal cancro: “il mio percorso verso la guarigione e il pieno recupero è lungo e devo continuare a prendere ogni giorno come viene.” La moglie del futuro Re d’Inghilterra, il principe William, non vede l’ora di tornare pienamente alla vita pubblica ma, per il momento, di date ufficiali non ne abbiamo anche se a quanto pare il primo impegno reale di Kate potrebbe essere il tradizionale concerto natalizio che si tiene all’abbazia di Westminister.

Kate Middleton: la prima uscita in pubblico dopo le cure

Kate Middleton ha quindi terminato da circa un mese le terapie preventive contro il cancro che le è stato diagnosticato a inizio anno e per il quale è stata anche sottoposta a un intervento chirurgico all’addome. Sebbene non si hanno notizie certe circa i prossimi impegni reali della principessa del Galles, anche se si parla con tutta probabilità sia del Remembrance Day, il 10 novembre, sia del tradizionale concerto natalizio all’Abbazia di Westminister. Intanto la futura regina d’Inghilterra è stata vista recentemente a teatro a vedere un balletto, in quella che è stata a tutti gli effetti la sua prima uscita pubblica dopo la chemio preventiva. Una fonte vicina alla principessa ha rivelato: “che un parte fondamentale della ripresa di Kate è fare cose che le danno gioia e le arti, incluso il balletto, sono una vera passione per la principessa.” Inoltre pare anche che ci sia stato un riavvicinamento con il cognato Harry, che avrebbe anche detto di essere molto contento di aver visto la cognata uscire.

Kate Middleton: il toccante abbraccio ala fotografa Liz Hatton

Il 2 ottobre Kate Middleton ha incontrato la giovane fotografa Liz Hatton, 16enne malata di tumore. La giovane ragazza era in visita, su invito di William e Kate, a Windsor con la sua famiglia per scattare delle foto ed è stata immortalata mentre scambiava un toccante abbraccio con la principessa del Galles. Kate e Liz hanno parlato soprattutto di fotografia, ecco cosa ha detto la giovane fotografa a The Times: “è stato bello parlare con la principessa Catherine di fotografia perché so che lei la ama ed è sempre fantastico parlare di ciò che si ama o ti piace, e naturalmente la fotografia è la mia passione.” La madre della ragazza ha raccontato che la figlia e Kate non hanno parlato del loro stato di salute, ma hanno trascorso il tempo a parlare di cose gli piacevano e che Kate ha fatto molte domande a Liz sulla fotografia.