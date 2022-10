Attraverso una diretta via social Mauro Icardi si è scagliato contro sua moglie Wanda Nara.

Continua la telenovela tra Wanda Nara e Mauro Icardi e in queste ore il calciatore, durante una diretta social, è tornato a scagliare pesanti accuse contro sua moglie.

Mauro Icardi contro Wanda Nara

Nelle ultime settimane, a seguito dell’annuncio di separazione postato da Wanda Nara sui social, si è sparsa la voce che lei e il rapper L-Gante avessero in atto una liaison e a quanto pare l’indiscrezione è giunta anche alle orecchie di Mauro Icardi, che in una diretta via social ha commentato la questione con i fan.

Icardi sostiene che lui e Wanda Nara siano ancora marito e moglie e ha anche precisato che simili comportamenti da parte della manager e showgirl non farebbero altro che aumentare i pettegolezzi, nuocendo a lei e ai suoi figli.

“Io dico loro la verità su tutto. Siamo personaggi pubblici, famosi, che fanno sempre notizia. Vorrei che fosse per altre cose, ma purtroppo oggi non è così. Siamo abituati a giocare un po’ con questa cosa.

Ma non siamo divorziati. Io la conosco più di chiunque altro, l’ho sempre difesa, ma siamo arrivati ad un punto che è indifendibile, è lo zimbello del mondo intero”, ha dichiarato il calciatore mentre Wanda Nara, al momento, ha preferito non replicare.

In tanti si chiedono se la questione tra i due avrà ulteriori sviluppi e se i due ufficializzeranno davvero il loro divorzio dopo le ultime accuse e recriminazioni reciproche.