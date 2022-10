Il balayage grigio sui capelli castani è davvero l’ideale per tutte le donne che desiderano nascondere i primi capelli grigi, riuscendo ad ottenere un look giovanile a qualsiasi età.

Balayage grigio su capelli castani: quando sceglierlo

Esistono moltissime tecniche per riuscire ad ottenere un look giovanile a qualsiasi età, come la tecnica del balayage.

Sta andando particolarmente di moda il balayage grigio sui capelli castani, che consente di minimizzare i primi capelli grigi, nascondendoli in modo davvero ottimale, ottenendo un look davvero molto semplice da gestire. Può essere una scelta giusta anche se siete semplicemente in cerca di un cambiamento. Esistono diversi tipi di balayage da poter scegliere sui capelli castani. I colpi di sole sono un’ottima scelta per schiarirli e ottenere un look molto naturale, soprattutto se vengono realizzati a mano libera, proprio come accade con il balayage.

Uno dei più amati è sicuramente il balayage biondo su base scura, ma è molto di moda anche il balayage caramello sui capelli castani. Quest’ultimo è amato soprattutto perché, grazie ai colpi di sole effettuati a mano libera, consente di schiarire il castano, andando verso il biondo, e illuminare in modo particolarmente intenso tutta la chioma. Alcune preferiscono il balayage biondo freddo, altri quello castano un po’ più intenso, come il balayage cioccolato.

Ma quello che ultimamente sta realmente entrando in tendenza è sicuramente il balayage grigio, anche chiamato grey blendin.

Balayage grigio su capelli castani: come realizzarlo

La tecnica del balayage grigio prevede di creare delle ciocche grigie proprio dove sono comparsi i primi capelli bianchi in modo naturale. La chioma in questo modo avrà un aspetto estremamente ordinato e curato. I capelli bianchi naturali si mimetizzano con i colpi di sole ed è possibile ottenere un look che potrebbe essere l’ideale come transizione tra una chioma castana e una chioma grigia. Il grey blending è l’ideale per chi ha i capelli castano chiari, ma anche per le donne che hanno un colore castano più scuro. Lo styling perfetto per questa tipologia di colore è sicuramente il mosso, per dare maggiore dinamicità alla chioma. Questa tecnica non deve essere necessariamente scelta solo se si hanno chiome molto lunghe, perché può essere effettuata anche su chiome di media lunghezza e anche corte, proprio perché i colpi di sole sono realizzati a mano libera. Ciò che è fondamentale, però, è scegliere un parrucchiere professionista per ottenere un look perfetto, senza errori. Una mano esperta può realizzare qualcosa di unico, anche con i tagli scalati. Le scalature mettono ancora più in evidenza le sfumature di colore, rendendo il look ancora più particolare e naturale. La chioma è davvero semplice da gestire, perché minimizza la ricrescita e consente di andare dal parrucchiere meno frequentemente. Questo è importante anche per la salute dei propri capelli, che subiscono meno stress. Devono essere usati dei prodotti specifici, solo per capelli tinti, ancora meglio se con effetto antigiallo. I capelli grigi e bianchi, infatti, con il passare delle settimane, potrebbero andare incontro a riflessi gialli, particolarmente fastidiosi e antiestetici.