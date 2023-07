Chi è Ava Max: qual è la sua altezza? E le sue origini? Per quali canzoni è più nota? Se vi state chiedendo chi sia davvero la cantante, da quale famiglia provenga e soprattutto che tipo di musica ci proponga, allora questo è il posto giusto! Conosciamola meglio: dalle sue hits alle sue misure.

Ava Max in pillole: altezza, origini e canzoni

La bellissima cantautrice che porta il nome d’arte di Ava Max, è all’anagrafe registrata come Amanda Ava Koci. Di origini albanesi, figlia di immigrati provenienti da Saranda e da Tirana, la piccola Ava si trasferisce in Virginia all’età di 8 anni con tutta la sua famiglia. Fisicamente, è una ragazza minuta e graziosa: è alta 1,60, per 55 kg. Le sue misure sono 86-58-87 cm. Tuttavia, il suo essere esile e di bassa statura, non le ha mai impedito di dipingersi come un personaggio dal carattere forte, eclettico, a tratti aggressivo: ha bellissimi e grandi occhi castani, e lunghissimi capelli, che sfoggia in una nuance di biondo quasi platino, come molte altre giovani star della musica.

Già prima di entrare al liceo, la ragazza ha partecipato a moltissimi concorsi canori: a soli 14 anni, si trasferisce con la madre a Los Angeles, per cercare lì la sua fortuna nel mondo della musica. Tornata in Virginia un anno dopo, manterrà però un forte legame con la Città degli Angeli: tornerà infatti a Los Angeles non appena compiuti i 17 anni.

Ava è nata il 16 febbraio 1994, sotto il segno dell’Acquario: forse per questo motivo è tanto creativa, ricca di energia, ma al contempo tanto fragile. Infatti, nel 2013, all’alba del suo debutto, la giovane è caduta in forte depressione, e ha iniziato a fare abuso di alcol.

Le canzoni più note di Ava Max

La graziosa cantautrice statunitense è salita agli onori di cronaca nell’ultimo decennio: sono sempre di più i giovani e le giovani che la seguono, e che apprezzano i suoi pezzi pop, davvero orecchiabili.

Nel 2013, l’artista pubblica il singolo “Take Away The Pain”, per la prima volta con il suo nome d’arte attuale, mentre ad aprile 2018 esce anche “My Way”. Ma il successo vero arriva con la hit “Sweet But Psycho” rilasciata il 17 agosto 2018. Questo ultimo singolo scala molto rapidamente le classifiche mondiali, in America come anche in Europa: basti pensare che Ava, con la sua canzone, resta per mesi nella hit parade dei pezzi più suonati in radio. Sweet But Psycho risulta essere stata, almeno per una volta, al numero uno delle classifiche in più di 26 paesi. In collaborazione col rapper Gashi, e sempre nell’anno 2018, esce anche il singolo “Not Your Barbie Girl”, che sfrutta il ritornello della celeberrima “Barbie Girl” degli Aqua.

La bellissima Ava è anche cantautrice: c’è dunque molto di lei in ognuna delle sue canzoni. Ma che cosa sappiamo, invece, della sua vita privata? Qualche tempo fa, la cantante ha dichiarato di essere attratta dalle donne principalmente: tuttavia, è molto schiva e attenta alla sua privacy, dunque non siamo in grado di affermare con certezza se sia sentimentalmente impegnata, e con chi.