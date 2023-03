River di Miley Cyrus: testo e traduzione in italiano

Il nuovo singolo di Miley Cyrus, dal titolo River, è un inno all’amore e alla riscoperta di una nuova relazione. Molto diverso da Flowers, che aveva chiari riferimenti alla fine di una storia d’amore.

River di Miley Cyrus: il significato

Miley Cyrus ha parlato della fine di una storia d’amore di come ci si possa riprendere facendo affidamento su se stesse nel suo singolo Flowers. Il nuovo brano mostra tutta la dualità che c’è nel suo nuovo album, che è praticamente diviso a metà, in due parti contrapposte, sia per quanto riguarda i temi che le scelte musicali. River, il nuovo singolo, è un vero e proprio inno all’amore, al sesso e alla riscoperta di una nuova relazione. Dopo aver raccontato la riconquista dell’indipendenza in Flowers, questa volta la protagonista della canzone parla di come, dopo un periodo di solitudine, torna a provare dei sentimenti, le prime fasi dell’innamoramento, il pensiero che l’uomo incontrato possa essere quello giusto, tra emozioni, dichiarazioni e progetti importanti, gli stessi che ti porta a fare una vera e felice storia d’amore.

River di Miley Cyrus: il testo

I got a new dress just to meet you downtown

Can you walk me through the park just to show it off?

I can pull my hair back in that tight way that you like

If you wrap me in your arms and never stop

Heart beats so loud that it’s drownin’ me out

Livin’ in an April shower

You’re pourin’ down, baby, drown me out (Ooh, ooh, ooh)

You’re just like a river (Ooh, ooh, ooh)

You’re just like a river (Ooh, ooh, ooh)

You go on forever

You’re just like a river

Blowing bubbles in the bath, I can’t stop from thinking lately

You could be the one, have the honor of my babies

Hope they have your eyes and that crooked smile

Was a desеrt ‘fore I met you, I was in a drought

Heart bеats so loud that it’s drownin’ me out

Livin’ in an April shower

You’re pourin’ down, baby, drown me out (Ooh, ooh, ooh)

You’re just like a river (Ooh, ooh, ooh)

You’re just like a river (Ooh, ooh, ooh)

You go on forever

You’re just like a river

You’re never runnin’ dry (Oh)

I feel you everywhere

Your face is all in my hair (Hair)

Covered up in your sweat

It turns me on that you care, baby

Your love, it flows just like a river

You’re just like a river (That’s what you are)

You’re just like a river (That’s what you are)

You’re just like a river (That’s what you are)

You’re just like a river

You’re just like a river (Heart beats so loud that it’s drownin’ me out)

You’re just like a river (Livin’ in an April shower)

You go on forever (You’re pourin’ down, baby, drown me out)

You’re just like a river

River di Miley Cyrus: la traduzione

Ho indossato un vestito nuovo solo per incontrarti in centro

Puoi accompagnarmi attraverso il parco solo per mostrarlo?

Posso tirarmi indietro i capelli in quel modo stretto che ti piace

Se mi avvolgi tra le tue braccia e non ti fermi mai

Il cuore batte così forte che mi sta annegando

Vivere in una doccia di aprile

Stai colando giù, piccolo, annegami (Ooh, ooh, ooh)

Sei proprio come un fiume (Ooh, ooh, ooh)

Sei proprio come un fiume (Ooh, ooh, ooh)

Vai avanti per sempre

Sei proprio come un fiume

Soffiando bolle nella vasca da bagno, ultimamente non riesco a smettere di pensare

Che potresti essere tu, avere l’onore dei miei bambini

Spero che abbiano i tuoi occhi e quel sorriso storto

Era un deserto prima che ti incontrassi, ero in un periodo di siccità

Il cuore batte così forte che mi sta annegando

Vivere in una doccia di aprile

Stai colando giù, piccolo, annegami (Ooh, ooh, ooh)

Sei proprio come un fiume (Ooh, ooh, ooh)

Sei proprio come un fiume (Ooh, ooh, ooh)

Vai avanti per sempre

Sei proprio come un fiume

Non ti esaurisci mai (Oh)

Ti sento ovunque

La tua faccia è tutta nei miei capelli (capelli)

Coperto dal tuo sudore

Mi eccita il fatto che ci tieni, piccolo

Il tuo amore, scorre proprio come un fiume

Sei proprio come un fiume (Ecco cosa sei)

Sei proprio come un fiume (Ecco cosa sei)

Sei proprio come un fiume (Ecco cosa sei)

Sei proprio come un fiume

Sei proprio come un fiume (il cuore batte così forte che mi sta annegando)

Sei proprio come un fiume (Vivere in una doccia di aprile)

Vai avanti per sempre (stai colando giù, piccolo, annegami)

Sei proprio come un fiume