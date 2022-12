Armocromia: in quali settori può essere utile?

Per armocromia si intende l’analisi del colore con l’obiettivo di valorizzare l’immagine di una persona a partire dalle sue caratteristiche cromatiche

L’armocromia sta spopolando in rete e sui social network e negli ultimi anni è diventato un argomento di tendenza anche in Italia.

Si tratta dell’applicazione della scienza al mondo dell’estetica e offre preziose indicazioni sulle nuance di trucco più adatte a noi, su come scegliere il colore dei capelli, su quali tonalità abbinare per i nostri outfit, ma anche sulle sfumature di cui è meglio circondarsi nell’arredo e nel design.

Ma vediamo esattamente in cosa consiste questa disciplina.

Cos’è l’armocromia

La finalità è dunque quella di identificare i colori e le tonalità che si adattano meglio alla persona, in base agli effetti ottici ottenuti dall’associazione e vicinanza di determinate colorazioni.

Stiamo parlando di vere e proprie leggi cromatiche che non potevano che avere origine nel mondo dell’arte, all’interno degli ambienti della pittura Bauhaus della Germania di inizi ‘900.

Teoria e applicazioni

Secondo l’armocromia, ciascuna di noi rientra in una categoria associabile alle tinte di una delle quattro stagioni – primavera, estate, autunno e inverno – in base alla combinazione di tre parametri da appurare mediante specifici test: temperatura dell’incarnato, tono di occhi e capelli e contrasto cromatico dell’insieme.

A ogni stagione è poi associata la palette di colori che meglio riesce a illuminare e valorizzare i nostri tratti.

È quindi una teoria che trova la sua naturale applicazione nel mondo della moda, del beauty e del design. Se l’obiettivo è esaltare la bellezza, l’armocromia è una disciplina utile a tutti coloro che lavorano con l’immagine, ossia consulenti, truccatori, parrucchieri, stilisti, fotografi e interior designer.

Consulenza di immagine

Un consulente di immagine ha il ruolo di guidare una persona nella scelta del suo look: dal taglio dei capelli, fino ai modelli di scarpe che si adattano meglio alla sua figura. I colori sono una componente essenziale perciò un test dell’armocromia dovrebbe far parte di ogni consulenza.

Make up e hair styiling

Posto che l’incarnato della pelle e il colore degli occhi sono i principali parametri che stabiliscono a quale stagione si appartiene, come per la scelta di un abito, anche la scelta del trucco e del colore dei capelli può essere determinante nel rendere una figura radiosa o meno.

Moda

L’armocromia potrebbe rivoluzionare il guardaroba di ciascuna, aiutando a scegliere i vestiti e gli accessori nei colori della palette più adatta ad esaltare la bellezza naturale.

Fotografia

Secondo il concetto di armonia dei colori un viso può essere valorizzato o spento dalle tonalità e dalla stagione circostanti, perciò l’armocromia è molto utile anche nella composizione fotografica di un ritratto, non solo per la scelta del trucco e degli abiti, ma anche per la scenografia.

Design

Infine, se si vuole esaltare la propria immagine all’interno di un ambiente e, soprattutto, sentirsi bene e a proprio agio, non è da sottovalutare l’applicazione dell’armocromia per la scelta dei colori della propria casa o del proprio ufficio.