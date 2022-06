Sono stati due talenti nella scuola di Amici e dietro ai banchi non hanno potuto nascondere la sintonia che li univa. È nata così la love story tra Alex e Cosmary, ex allievi di Amici. Nella scuola più seguita di Maria De Filippi non nascono solo talenti.

I fan lo sanno bene: ad Amici ogni anno sbocciano nuovi amori. Tuttavia, Alex e Cosmary starebbero ora affrontando un momento di crisi.

Amici, crisi tra Alex e Cosmary?

Non ci sarebbero conferme, ma le voci non si fermano. Davvero è crisi tra Cosmary e Alex? Le parole del cantante fanno insospettire.

Intervistato da Casa Chi, Alex ha ammesso: “Sono cose da non dire in questo momento; è un periodo un po’ particolare”.

Ha poi parlato del rapporto con Sissi, sua ex compagna di squadra. “Sicuramente mi piacerebbe fare qualcosa con Sissi, a parte il lato persona mi piace molto la sua voce, il genere che presenta. Mi piacerebbe molto. Anche un duetto sarebbe molto bello. Per me lei ha una delle più belle voci in Italia appena uscite”, ha sottolineato.

Non nega, inoltre, che Sanremo è un sogno: “Sanremo è una cosa che ho sempre guardato e sperato un giorno di poterci arrivare, ma serve la canzone giusta.

Non mi presenterei mai solo per presentarmi”.