In Campania, i sindaci di svariati comuni hanno firmato ordinanze per disporre la chiusura delle scuole in considerazione dell’allerta meteo disposta dalla Protezione civile per la giornata di mercoledì 3 novembre.

Il meteo che ha caratterizzato il mese di ottobre ha visto una violenta ondata di maltempo abbattersi sull’Italia Meridionale, concentrandosi principalmente su Regioni come la Calabria e la Sicilia e rendendo necessario procedere alla chiusura delle scuole nei comuni maggiormente colpiti dall’instabilità climatica evidenziata.

Con l’arrivo del mese di novembre, poi, il maltempo si è intensificato su alcune zone del Sud Italia meno colpite a ottobre. In particolare, secondo quanto riferito dal Dipartimento della Protezione Civile, nubifragi e tempeste di vento di considerevole intensità sono attesi in Campania nella giornata di mercoledì 3 novembre.

Per questo motivo, quindi, la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo arancione sulla regione che avrà validità dalle ore 08:00 di mercoledì 3 fino alle ore 08:00 di giovedì 4 novembre.

Allerta meteo arancione in Campania, scuole chiuse mercoledì 3 novembre: zone interessate

In particolare, l’allerta meteo arancione in Campania riguarda le seguenti aree della Regione:

Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana;

Alto Volturno e Matese;

Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini;

Tusciano e Alto Sele.

Nella giornata di mercoledì 3 novembre, l’instabilità climatica prevista in Campania si contraddistinguerà per la presenza di temporali, precipitazioni e rovesci di forte intensità che potrebbero provocare un rischio idrogeologico diffuso e un rischio idraulico localizzato.

Allerta meteo arancione in Campania, scuole chiuse mercoledì 3 novembre: i comuni

In considerazione della situazione meteo attesa in Campania, molti sindaci hanno deciso di firmare delle ordinanze con le quali dispongono la chiusura delle scuole.

In Campania, le scuole che resteranno chiuse nella giornata di mercoledì 3 ottobre a causa del maltempo, riguardano i seguenti comuni: