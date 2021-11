Passi giorni e giorni facendo gli esercizi di ginnastica, ma stenti a vedere risultati? Questa mancanza può essere dovuta a diversi fattori, tra cui anche una distribuzione non controllata di tempi di lavoro e riposo del nostro fisico durante gli esercizi.

Per aiutarti a tenere controllato questo aspetto del workout (che sia casalingo oppure in palestra), può essere molto utile l’allenamento Amrap.

Acronimo di “as many reps, rounds as possible”, si usa molto nella disciplina del crossfit e proprio come questo sport vuole, si basa nel sottoporre il proprio corpo ad un allenamento molto intensivo, che lo spinga al limite entro un determinato lasso di tempo. Come funziona? Vediamolo nel dettaglio.

Cos’è l’allenamento Amrap

L’allenamento Amrap prevede lo svolgimento di due o più esercizi diversi in un tempo prestabilito, a seconda degli obiettivi da raggiungere e a seconda di quanto si voglia o si riesca a spingere il proprio fisico al limite.

Si tratta di una serie di esercizi da eseguire uno dietro l’altro senza che tra la fine di uno e l’inizio di quello successivo vi siano pause.

O almeno, fino allo scadere dei minuti totali di allenamento stabiliti prima di iniziare. Ma per svolgere questo particolare tipo di allenamento bisogna tenere conto di alcune cose.

Come si svolge un ciclo di esercizi

Prima di tutto l’intensità data dall’unione della difficoltà degli esercizi, ovviamente dovrà essere calibrata a seconda della tua prestanza fisica in questo modo potrai ottenere risultati senza rischiare di farti davvero male. Dovrai poi tenere conto del numero di esercizi che vorrai inserire nel tuo circuito senza pause e, anche in questo caso, il consiglio se si è agli inizi è quello di non esagerare.

Importantissimo è ovviamente il tempo, ovvero la durata dell’intero circuito, che può variare a seconda di quanto riuscirai a resistere oppure a seconda dei tuoi obiettivi da raggiungere. Anche i round sono importanti da calcolare, ovvero quanti cicli di esercizi riuscirai a concludere prima dello scadere del tempo.

Gli effetti sul corpo

Ma cosa succede al fisico quando viene sottoposto ad un allenamento Amrap? Quello che possiamo dire è che non tarderanno ad arrivare gli effetti benefici. Grazie a questo particolare schema infatti, aumenterà la frequenza cardiaca che come risultato, farà perdere più calorie rispetto ad un allenamento cardio normale.

Inoltre, se gli esercizi verranno svolti in modo corretto, si andrà ad aumentare la forza muscolare che si tradurrà in meno dolori come mal di schiena o spalle perennemente incurvate.

Alcuni suggerimenti

Dovrai scegliere gli esercizi in base ai tuoi bisogni. Per questo motivo, prima di iniziare sarebbe meglio capire e scegliere quelli che più fanno per te e che ti permetteranno di raggiungere più facilmente risultati. Per poter controllare i progressi fatti invece, il consiglio è quello di annotarti quanti round riuscirai a completare in un determinato arco di tempo stabilito in partenza.

Un ultimo consiglio, è quello di non esagerare. Se ti sentirai privo di forze sarà meglio fermarti qualche minuto per riprendere fiato, prima di completare tutto l’esercizio.