Cinque ragazzi sono stati salvati da due cani di salvataggio al largo della Spiaggia Saline di Palinuro in provincia di Salerno. I due Golden Retriever Viola e Dylan della SICS (Scuola Italiana Cani Salvataggio), sono intervenuti tepestivamente in soccorso ai 5 “naufraghi” che hanno rischiado di annegare.

In particolare, due ragazze del gruppo erano in evidente difficoltà.

Tutti e cinque sono stati portati in salvo e hanno riempito di coccole e attenzioni Dylan e Viola, non nuovi ad episodi simili.

Pedalò affonda: la ricostrizione dei fatti

La vicenda si è consumata nel pomeriggio di domenica 24 luglio quando i cinque ragazzi, di età compresa tra i 25 e 30 anni, hanno noleggiato un pedalò per esplorare la zona al largo della spiaggia della Saline a Palinuro. Per cause ancora ignote, il pedalò ha iniziato ad affondare.

I cinque ragazzi si sono aggrappati all’unica parte del mezzo rimasta a galla chiedendo aiuto. Una delle ragazze non sapeva nuovare ed è entrata subito in panico, gli altri non sono riusciti a calmarla. Le richieste di aiuto hanno catturato l’attenzione dei due Golden Viola e Dylan che si sono mobilitati a prestare soccorso.

Il lavoro dei cani di salvataggio

Questo non è il primo episodio di salvataggio da parte dei cani che si verifica a Palinuro.

Lo scorso anno Ilenia, 15 anni appena, era stata trasportata al largo dalla corrente. È stata salvata da Igor e Luna, due Labrador di pattuglia per conto della SICS.