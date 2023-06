Acido salicilico: proprietà e usi

I prodotti di cosmesi e di bellezza che usiamo ogni giorno sono a base di componenti e ingredienti molto importanti. Tra i vari principi attivi vi è l’acido salicilico che permette di contrastare le imperfezioni donando un aspetto migliore alla pelle e contribuendo a ridare all’epidermide un tono diverso. Scopriamo quali sono i prodotti adatti e come applicarli.

Acido salicilico

Con questo nome si fa riferimento a un ingrediente molto attivo e presente nei cosmetici e prodotti di bellezza. L’acido salicilico è molto presente nelle creme e prodotti esfolianti, in generale. Un ingrediente sicuro ed efficace da usare e che si trova a varie formulazioni, ma è necessario usare alcune accortezze.

Presente in molti tipi di frutta che hanno benefici e proprietà importanti per la salute della pelle e per trattare varie problematiche dell’epidermide. Si chiama in questo modo per via della pianta del salice dalla cui corteccia è possibile ricavare questa molecola. Un principio attivo che si usa in vari prodotti di cosmesi dagli effetti e proprietà esfolianti.

Per esempio, l’acido salicilico nella skincare è molto usato proprio perché in grado di esfoliare la pelle nel modo migliore. Inoltre, è un tipo di ingrediente attivo che favorisce il turn over cellulare in modo da eliminare lo strato esterno della pelle e facendo cadere le cellule più vecchie.

Un ingrediente del genere permette di eliminare le cellule morte favorendo così un miglioramento dell’epidermide e avendo un aspetto molto più sano e lucido, dal momento che permette di combattere sia le discromie, ma anche i segni del tempo come le rughe. e il grigiore cutaneo.

Acido salicilico: proprietà

Oltre a essere un ingrediente utile perché è in grado di esfoliare la pelle rendendola migliore, l’acido salicilico permette di avere altri benefici e proprietà. Infatti, ha proprietà antibatteriche, lenitive e anche antinfiammatorie. In commercio sono vari i prodotti che presentano questo ingrediente tra i vari componenti.

Le maschere per il viso, il tonico, ma anche i detergenti, compreso il siero sia per la pelle che per i capelli è ricco di questo principio attivo. Inoltre, è presente anche nei capelli per il loro benessere in formulazioni come shampoo o balsamo. Contrasta la pelle grassa o mista, oltre a essere adatta per le pelli mature.

Se si usano prodotti come sieri, maschere o anche balsamo a base di acido salicilico è possibile ottenere miglioramenti dal momento che combatte e contrasta i segni dell’età, le imperfezioni. Si usa nei prodotti anti age donando lucentezza e morbidezza all’incarnato. Usare l’acido salicilico nei prodotti per la pelle permette di usufruire di ogni possibile proprietà.

Un ingrediente ottimale anche nella lotta delle imperfezioni tipiche dell’adolescenza, come l’acne e i brufoli dal momento che ostruisce e libera i pori. Per quanto riguarda la capigliatura aiuta a combattere i problemi del cuoio capelluto lenendo eventuali rossori e donando effetti lenitivi.

Acido salicilico: prodotti Amazon

Un ingrediente disponibile in varie creme e sieri con offerte e promozioni su Amazon dove cliccando sulla foto si visualizzano i migliori prodotti. La classifica mostra i prodotti a base di acido salicilico scelti tra i più efficaci e validi dalle consumatrici.

1)Collistar attivi puri

Una lozione a base di acido salicilico che esercita un’ottima azione sulla pelle rendendola più lucida, morbida, ma anche maggiormente luminosa. Una soluzione in formato liquido non oleoso che combatte e minimizza le imperfezioni come l’acne. Purifica la pelle andando così a illuminare l’incarnato, regolando così la produzione di sebo.

2)Paula’s Choice skin perfecting

Un peeling viso per pelli miste o grasse che combatte le imperfezioni e l’acne, oltre ai brufoli. Rende la pelle maggiormente liscia e luminosa. A base di acido salicilico che ha proprietà emollienti riducendo i brufoli e i punti neri. Basta semplicemente picchiettare un po’ sul viso e sul collo evitando la zona contorno occhi con le dita o un batuffolo di cotone.

3)Nip + Fab salicyclic Acid concentrate extreme

Un siero progettato per essere durevole e resistente nel tempo. Un prodotto a base di acido salicilico e niacinamide che combatte la riduzione dei pori donando un colorito uniforme. Leviga la pelle controllando il sebo in eccesso. Una confezione da 30ml che lascia la pelle fresca, pulita e purificata.

