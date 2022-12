L'inverno è ufficialmente arrivato; il mese di dicembre ci sta regalando nuove tendenze soprattutto negli accessori, compagni immancabili per ogni look

Ogni look può diventare speciale grazie proprio a loro: gli accessori. Questi sono preziosi ai fini del risultato dell’outfit; oltre ad arricchirlo, infatti, gli accessori riescono a rendere originale anche l’outfit più semplice.

Quali sono gli accessori di super tendenza di dicembre 2022? Scopriamoli insieme.

Accessori: tutte le tendenze del mese di dicembre 2022

Tra borse, gioielli e copricapi particolari, gli accessori sono i veri protagonisti della stagione invernale 2022-2023.

Se si dovesse fare una classifica degli accessori più amati in primis dalle passerelle e in secundis dalla stra grande maggioranza delle donne, si dovrebbe inserire il passamontagna al primo posto. Per quanto insolito e spesso associato a mood sportivi come lo scii, il passamontagna diventa un accessorio fashion di estrema tendenza, soprattutto nel mese di dicembre.

Il passamontagna si allontana dal classico copricapo e diventa qualcosa di originale e super chic. Pensate che moltissimi brand di alta moda l’hanno proposto nelle loro ultime collezioni, rendendolo elegante, versatile e in grado di donare la giusta luce a ogni look. L’inverno 2022-2023 propone modelli in lana anche fai-da-te; si pensi infatti al grande successo che il Balaclava sta avendo sui social media: spopolano tutorial di ragazze alle prese con ferri e lana, pronte a realizzare il loro personale accessorio di tendenza per il periodo più freddo dell’anno.

Insieme al passamontagna sono immancabili i guanti, altro pezzo forte del mese di dicembre 2022. Di lana, di pelle, decorati, tinta unita, lunghissimi o corti, i guanti non possono mai mancare nella scatola degli accessori di tendenza.

Assolutamente sì ai cappelli a tesa larga, abbinabili perfettamente a soprabiti oversize, l’altra grande tendenza di stagione.

Che Natale sarebbe senza borse? Il mese di dicembre non può non prendere in considerazione uno degli accessori più amati dalle donne. Anche nella stagione invernale 2022-2023, le borse si riconfermano essenziali in ogni outfit. Piccole, a silhouette a banana (vedi le ultime proposte da Louis Vuitton) o le It-bag oversize (Saint Laurent), ogni modello è in grado di catturare l’attenzione. Tra le novità in fatto di borse, però, spicca il modello “puffy”, caratterizzato dalla tipica imbottitura in stile “piumone”, un antifreddo perfetto.

Per quanto riguarda invece le scarpe, il mese di dicembre 2022 vede gli stivali scalare la vetta delle super tendenze. Approvatissimi gli stivali alti da cavallerizza sopra il ginocchio, se in pelle tanto meglio. Non si disdegnano anche modelli leggermente più bassi, abbinabili a miniskirt a pieghe (altra tendenza di stagione), mentre si accolgono a braccia aperte sia i mocassini, sia gli stivali platform dal tacco massiccio ed extra high.

E gli scaldamuscoli? Ebbene sì, per quanto possano non piacere, gli scaldamuscoli hanno sfondato le porte della tendenza, soprattutto nella stagione fredda. Accostati a sneakers, mocassini e abbinati anche sui polsi, gli scaldamuscoli sono scelti soprattutto dalle più giovani.

Per ultimi, ma non per importanza, orologi e gioielli. Il mese di dicembre 2022 dice sì al ritorno dell’orologio da polso, alle perle in ogni loro forma, le paillettes, gli strass, orecchini luminosi e tutto ciò che può impreziosire di luce l’outfit.

La lista si fa lunga, ma la scelta è altrettanto ricca: scegliere non sarà semplice, ma di certo la tendenza sarà dalla vostra parte.