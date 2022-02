Cappelli invernali da donna: i trend del 2022

Non sono soltanto un accessorio pratico da indossare quando fa freddo per proteggere la testa e le orecchie, ma i cappelli invernali da donna sono anche e soprattutto un accessorio di moda in abbinamento ad altri capi per creare un look perfetto e di tendenza in ogni momento.

Cappelli invernali da donna

Non sono soltanto un accessorio pratico da indossare quando fa freddo per proteggere la testa e le orecchie, ma i cappelli invernali da donna sono anche e soprattutto un accessorio di moda in abbinamento ad altri capi per creare un look perfetto e di tendenza in ogni momento. Grazie ai vari modelli, è possibile sceglierli in diverse varianti per un outfit adatto al periodo invernale.

Bisogna che proteggano dagli agenti atmosferici, come il gelo e il vento. Per cui si consiglia di optare per un modello che sia caldo e avvolgente, magari realizzato in tessuti e materiali, quali il pile, la lana o anche il cotone oppure un mix di vari tessuti che hanno sempre grandi vantaggi in termini di protezione e riscaldamento.

I modelli in cotone sono piacevoli al tatto e si abbinano con qualsiasi outfit, dal piumino al cappotto classico.

Un tessuto come la lana per i cappelli invernali è consigliato dal momento che ha un buon isolamento termico, riscalda e soprattutto è indicato per coloro che sono particolarmente freddolosi e garantiscono una buona traspirabilità della pelle. Sono indicati sia per un abbigliamento casual che sportivo.

Il cappello in pile è traspirante e indicato soprattutto per coloro che praticano attività all’aria aperta e che non rinunciano a una corsa e tenersi in forma, anche in pieno inverno. Per quanto riguarda i colori, si va da sfumature classiche come il nero o il blu sino ad altre tonalità più intense o a modelli impreziositi con pon pon, paillettes e strass.

Cappelli invernali da donna 2022

Le tendenze riguardo i cappelli invernali da donna per questo 2022 propongono modelli classici e senza tempo, come il basco e il beanie, ma con un tocco più moderno e glamour per sfoggiarlo in varie occasioni. Tra i vari modelli, troviamo il basco, proposto da moltissimi stilisti, quali Gucci, sia in versione colorata che total black.

Si indossa un po’ inclinato e adatto sia con un blazer, ma anche con un cappotto molto elegante. Il bucket hat, il classico cappello alla pescatora che solitamente si indossa in estate, torna anche nel periodo invernale nella versione teddy bear, adattandosi alla stagione, quindi morbido e caldo. Alcuni stilisti come Prada lo propongono nel colore giallo lime da contrasto al grigiore invernale.

Tra i cappelli invernali di tendenza, il beanie, il berretto in lana a costine, semplice e morbido da piegare e mettere in tasca per poi indossarlo all’occorrenza. Un cappello adatto al periodo perché in grado di coprire sia la testa che le orecchie. Si adatta anche al look sportivo e le tendenze lo propongono nei modelli oversize, molto morbido.

Il classico basco, il cappello da pittore, si ripresenta nella stagione invernale con tonalità neutre come il bianco o il beige e si adatta perfettamente a un look romantico. Il cappello a tesa larga nei colori cammello è un must dell’inverno, da indossare con jeans e stivali camperos e si presta molto bene a un look texano.

Cappelli invernali da donna: offerte

Per la stagione invernale, sono diversi gli accessori sui cui puntare e sul sito di Amazon si trovano tantissimi cappelli per proteggersi. Cliccando l’immagine si visualizzano le caratteristiche dell’articolo. Qui una classifica con una descrizione dei migliori cappelli invernali da donna accompagnati da una breve descrizione tra quelli più desiderati e venduti.

1)Vecry donna berretti 100%

Un beanie, un classico cappello invernale in lana che non si deforma e con un fiocco sul lato destro. Un modello morbido, confortevole e traspirante. Un classico berretto alla francese, molto elegante e disponibile nei colori rosso, cachi, rosa, grigio, nero, viola e verde. In sconto con il 27%. Un prodotto Amazon’s Choice.

2)Tuopuda cappello donna invernale

Un cappello, un beanie con visiera in lana e in vari colori: grigio, beige, nero, rosa e rosso. Ha un design unico per un modello a due strati in modo da dare maggiore calore. Copre perfettamente le orecchie. In lana molto spessa e calda. In sconto con l’11%. Disponibile anche il modello con le orecchie da gatto.

3)Esprit cappello invernale donna

Un classico berretto con pon pon realizzato in un mix di tessuti: acrilico, viscosa, alpaca e lana. Molto alla moda e con chiusura sul davanti. Si trova nei colori caramello, grigio, nero e turchese. In sconto con il 47%.

Per un look perfetto, ai cappelli invernali si possono abbinare i migliori modelli di borse perfette per la stagione invernale.