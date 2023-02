A San Valentino con Jimmy Choo e Sailor Moon: la capsule collection

San Valentino ormai è alle porte e che cosa c’è di meglio di una capsule collection ispirata a Sailor Moon? Probabilmente nient’altro. Ebbene sì, la notizia ha già fatto il giro del web ed è ufficiale: Jimmy Choo lancerà per il 14 febbraio una nuova capsule ispirata a Sailor Moon.

Jimmy Choo: a San Valentino arriva la capsule ispirata a Sailor Moon

Nessuno lo avrebbe mai immaginato, ma è accaduto: Jimmy Choo e Sailor Moon si sono uniti ufficialmente per dare vita a una nuovissima capsule collection per San Valentino. Non è la prima volta che il brand di calzature inglese sceglie i disegni di Naoko Takeuchi: vi ricordate i Crystal Boots cosparsi di Swarovski lanciati in onore del trentesimo compleanno di Pretty Guardian Sailor Moon? Ecco, la collaborazione tra brand e cartone è ancora altamente viva, tanto che per il 2023 arriverà una collezione romantica per la giornata di San Valentino.

La collezione sarà in edizione limitata e si chiamerà Jimmy Choo x Pretty Guardian Sailor Moon e uscirà online il 14 febbraio 2023 in tutta Europa e in esclusiva da Selfridges.

L’epicentro di Pretty guardian Sailor Moon è in Giappone e in Asia, ma ha una fan base fedele nel resto del mondo, un’opportunità unica per noi come marchio globale

Queste le parole di Sandra Choi, designer del brand Jimmy Choo.

I pezzi della collezione Jimmy Choo ispirata a Sailor Moon

La nuova capsule collection del brand di calzature si vuole ispirare alle principesse eroine degli anni 90, sottolineando tutte le personalità delle protagoniste. Jimmy Choo x Pretty Guardian Sailor Moon, dunque, è una collezione che proporrà tutta una serie di accessori e di calzature ispirati al cartone, ma quali sono i pezzi che vedremo il giorno di San Valentino?

A comporre la capsule romantica ci saranno stivali fascianti fucsia shock con tanto di gemme incastonate che ricordano molto le gemme del diadema della principessa Sailor, ma non solo. Non mancheranno i classici ankle boots azzurri con platform scultorea o modelli pump con alto plateau in seta gialla, o ancora anfibi colorati di verde e suola in perfetto stile carro armato e, infine, un paio di décolleté a punta in vernice rossa.

Tutto, nella collezione, rispecchia un principio di trasformazione e di emancipazione femminile, specchio dello stesso cartone che dagli anni 90 continua a essere un caposaldo della cultura mondiale.

Accanto alle scarpe, sicuramente protagoniste assolute della collezione, è stata realizzata anche una borsetta One Varenne Quad decorata con varie illustrazioni black & white di Sailor Moon e del suo fidanzato, Tuxedo Kamen (ossia Milord).

Jimmy Choo x Pretty Guardian Sailor Moon sarà disponibile online sul sito ufficiale del brand (JimmyChoo.com) e in esclusiva per l’Europa da Selfridges a partire dal giorno di San Valentino, il 14 febbraio 2023. Non solo: la presentazione fisica della collezione romantica ispirata alla bionda principesse e le sue amiche, sarà disponibile anche al China World Mall di Pechino, all’Isetan di Tokyo e, ovviamente, in tutti i negozi selezionati Jimmy Choo sparsi in tutto il mondo.

A San Valentino vive la romantica originalità: Jimmy Choo è pronta a colpire.