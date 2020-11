In quante di noi sono cresciute con Sailor Moon? In quante, almeno una volta da piccoline abbiamo immaginato di avere i suoi poteri? E quante volte, da grandi, abbiamo ripensato con nostalgia a quei momenti spensierati? Per la moda autunno inverno 2020 anche Bershka ha voluto celebrare la mitica marinaretta dello spazio dedicandole un’intera collezione.

E facendo felici le sue fan più sfegatate.

L’amatissima paladina della giustizia, icona dei cartoni animati degli anni ’90, è la protagonista della nuova collezione del brand di moda low cost. Vediamo quindi quali sono i capi firmati Bershka x Sailor Moon. Avete già il vostro pezzo preferito?

Bershka per Sailor Moon: la nuova collezione

Sailor Moon appare per la prima volta nel 1991 nel fumetto di Naoko Takeuchi e l’anno successivo si trasferisce su schermo, diventando quello che noi conosciamo come “anime giapponese”.

Il successo della paladina e delle sue compagne d’avventura è inarrestabile, tanto da conquistare non solo il Giappone, ma anche il resto del mondo Italia compresa, con la mitica sigla cantata da Cristina D’Avena. Sailor Moon è intramontabile e ha conquistato anche il brand spagnolo per la stagione autunno inverno 2020. Non solo la protagonista, ma anche le sue compagne paladine sono il soggetto principale per questa nuova collezione urban style.

Della nuova collezione targata Bershka x Sailor Moon fanno parte caldissimi giubotti in nylon, maglieria come t-shirt e magliette a maniche lunghe e a collo alto, body, vestitini, felpe con taglio oversize, di tendenza per la stagione, e pantaloni in tuta.

Per chi vuole essere una Sailor in incognito c’è anche la biancheria intima come graziosissimi slip disponibili non solo nei colori base bianco e nero, ma anche in rosa, e calzini. Tutti recano i simboli dell’iconico gatto di Sailor Moon e della luna. Non mancano poi gli accessori sempre a tema come shopping bag, pochette, elastici per capelli e ovviamente le cover per telefoni.

Bershka per Sailor Moon: i dettagli

I pattern di questa nuova collezione vedono non solo i volti delle nostre amatissime eroine stampati sui tessuti, ma anche i simboli dei pianeti che le rappresentano ripetuti più volte su tutta la lunghezza dei capi. Anche i colori, ovviamente, richiamano il tema di Sailor Moon. Oltre il nero e il bianco, che fanno da base per i vari capi, i colori delle stampe si rifanno ai colori delle protagoniste del famosissimo anime giapponese.

I dettagli sono infatti in azzurro, rosa, giallo, rosso, verde e arancione. Non mancano poi i rifermenti, agli animaletti della serie, come il gatto nero, Luna e il gatto bianco, Artemis. La collezione è già disponibile sullo store online di Bershka. Che aspetti? Se non l’hai già fatto non ti resta che scegliere il capo con la tua Sailor preferita!