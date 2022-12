5 regali di Natale da fare alla tua migliore amica

Tu e la tua migliore amica avete l’abitudine di scambiarvi un regalo a Natale? Non c’è nulla di meglio che donarsi qualcosa in uno dei giorni più attesi dell’anno. Il regalo di Natale è una dimostrazione di affetto reciproco. Ogni anno diviene, però, sempre più difficile trovare l’idea perfetta. Se quest’anno non hai un’idea regalo per il Natale non c’è da preoccuparsi. In questo articolo troverai idee regalo per il Natale a cui ispirarti. Abbiamo selezionato per te regali di vario tipo, così che tu possa scegliere quello che più si adatta ai gusti e alla personalità della tua amica del cuore. Troverai idee per budget differenti; alcune proposte sono più tradizionali e altre davvero originali.

Lettore e-book

Non è raro che a Natale si regalino libri, ma se invece di un solo libro donassimo un lettore e-book? Se la tua amica è un’appassionata di libri apprezzerà sicuramente questo dispositivo. Uno dei vantaggi che questo lettore dà è la possibilità di portare sempre con sé centinaia e centinaia di libri. Inoltre, si tratta di una soluzione super leggera, resistente all’acqua e la sua batteria può durare fino ad alcune settimane. È possibile scovare online molti e-book scaricabili gratuitamente, quindi puoi pensare di personalizzarlo inserendo anche un libro che pensi possa piacerle.

Scaldamani

Chi a Natale non ha regalato almeno una volta nella vita un paio di guanti? I guanti sono uno dei regali più gettonati durante il periodo invernale. È un dono azzeccato per le ragazze particolarmente freddolose. Noi oggi, però, ti sorprendiamo proponendoti qualcosa di simile, ma differente: lo scaldamani. Si tratta di un dispositivo elettronico progettato appositamente per scaldare le mani; il suo funzionamento è molto semplice, una batteria riscalda una guarnizione che emette calore. La batteria ha durata di circa due ore. Comodo e pratico da portare in borsa ed usare all’università o a lavoro.

Macchina fotografica istantanea

Tu e la tua migliore amica vi scattate selfie di continuo? Allora l’idea giusta per questo Natale è la macchina fotografica istantanea. Esistono un’infinità di modelli in commercio, che spaziano tra differenti prestazioni e gamme di prezzo. Le polaroid sono foto-ricordo che piacciono davvero a tutti, avrete la possibilità di conservare per sempre magnifici scatti di questo Natale. Ricorda di acquistare con la macchina fotografica anche le pellicole.

Pigiama

Passiamo ad un dono più tradizionale, il pigiama. Il pigiama è un regalo “salva-vita”, non dovrai chiederti se la persona che lo riceve ne ha già uno, i pigiami non sono mai troppi. Se vuoi regalare qualcosa a tema, scegli il rosso o addirittura una stampa natalizia: il viso di babbo Natale, una renna o un pupazzo di neve. Sono tanti i brand di lingerie che creano collezioni di pigiami e di intimo per il Natale. Fai attenzione ai gusti della tua amica e chiediti se è una tipa da pigiamone o da sottoveste.

Tazza

Concludiamo con un regalo che è un cult dei pensierini che le migliori amiche si scambiano, la tazza. Un oggetto molto semplice ma che ha le sue potenzialità. Innanzitutto è un regalo molto intimo e personale se si pensa al fatto che la persona la userà ogni mattina e, inoltre, è personalizzabile secondo il proprio gusto: cuoricini, scritte affettuose, fotografie, ecc. Particolarmente indicata l’idea di far stampare una foto che vi ritrae insieme, specialmente se si vive distanti e non si ha la possibilità di vedersi frequentemente.