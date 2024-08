Tra le tante destinazioni turistiche dell’Alto Adige merita una menzione particolare il territorio di Appiano sulla Strada del Vino (Eppan an der Weinstraße in lingua tedesca), la “terra di castelli, laghi e vini” che durante la stagione estiva dà davvero il meglio di sé.

Se quindi state pianificando le vostre vacanze estive e cercate una meta che vi regali il contatto con la natura più vera, un clima particolarmente piacevole, panorami mozzafiato e la possibilità di ammirare anche località di grande interesse storico ed artistico, allora Appiano è la scelta ideale.

Dove soggiornare nella zona di Appiano sulla Strada del Vino?

Per il vostro soggiorno ad Appiano vi suggeriamo di prenotare presso il magnifico Weinegg Wellviva Resort, hotel 5 stelle ubicato a Cornaiano, nel territorio comunale di Appiano sulla Strada del Vino. Soggiornando in questa struttura avrete a disposizione una vasta gamma di servizi: piscina infinity indoor e outdoor con apertura panoramica, vasca indoor, area per le saune, aree relax panoramiche, zona per il fitness e zona per lo yoga, trattamenti benessere, programmi di attività, camere e suite ampie, confortevoli e luminose, cucina gourmet e, naturalmente, vini di eccezionale qualità.

Un breve sguardo a Cornaiano

Il paese di Cornaiano, una delle frazioni del comune di Appiano, si trova a 435 m s.l.m., in una bellissima posizione panoramica soleggiata circondata da vigneti. Del resto in questa zona la tradizione vinicola ha un’importanza fondamentale.

Nella piccola piazza del paese c’è la bella chiesa parrocchiale, citata per la prima volta nel 1271 e più volte ritoccata nel corso dei secoli. È consacrata a San Martino di Tours e l’11 novembre, giorno di San Martino, il mercato, denominato “Giudizio Universale” anima la piazza del paese. Ogni quattro anni a Cornaiano ha poi luogo la “festa delle cantine”.

La vostra vacanza estiva nella zona di Appiano sulla Strada del Vino

Sono numerose le attività che i vacanzieri possono svolgere nel territorio di Appiano. Se vi piacciono le escursioni ve ne consigliamo una che parte proprio da Cornaiano e che porta al Messner Mountain Museum (MMM) di Firmiano. È un’escursione di media difficoltà che attraverso boscaglia e vigneti. La lunghezza del percorso tra andata e ritorno è di poco inferiore agli 8 km. Il dislivello è di 200 m e il tempo di percorrenza si aggira sulle 3,5 ore.

Sempre consigliata è poi l’escursione che permette la visita di tre castelli del territorio di Appiano vale a dire Castel d’Appiano, Castel Boymont e Castel Corba. L’escursione dura circa 2 ore e ha una lunghezza di circa 5 km.

Questi sono solo alcuni suggerimenti, ma il nostro consiglio è quello di scaricare la guida gratuita dell’Associazione Turistica Appiano; la troverete facilmente in Rete e consultandola troverete moltissimi suggerimenti di escursioni con dettaglio dei sentieri da percorrere, dei tempi di percorrenza, dislivello, grado di difficoltà ecc.

Non dimenticate poi che partendo da Appiano potete raggiungere facilmente in auto diverse località interessanti dell’Alto Adige: sono sufficienti 30 minuti per arrivare alla città termale di Merano, 45 minuti per arrivare a Chiusa, interessante borgo della Valle Isarco, 50 minuti per raggiungere Castelrotto, lo stesso tempo per raggiungere Bressanone e circa un’ora per arrivare a Ortisei.