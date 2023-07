Ritorno di fiamma tra l’ex capitano della Roma Francesco Totti e la conduttrice televisiva Ilary Blasi? Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Ritorno di fiamma per Totti e Ilary Blasi? Le ultime indiscrezioni

A luglio dello scorso anno l’ex capitano della Roma Francesco Totti e la conduttrice televisiva, showgirl ed ex modella italiana Ilary Blasi avevano ufficializzato la separazione attraverso due comunicati stampa disgiunti, dopo ben 17 anni di matrimonio. Da allora i due sono stati al centro del gossip, oltre che paparazzati in compagnia dei nuovi compagni. Totti, che convive a Vigna Clara con Noemi Bocchi, e Ilary che ha una relazione con l’imprenditore tedesco Bastian Muller, presentatole da Michelle Hunziker, che ormai viene visto sempre più spesso nella famosa villa nella zona Eur di Roma. L’ex coppia Totti Blasi è stata anche al centro della vicenda legale legata alla separazione che mostrava come i rapporti tra i due fossero davvero molto tesi. Adesso sembra che qualcosa sia cambiato. Pare infatti che ci siano dei piccoli segnali di riavvicinamento tra i due, che sembrano voler riportare un pò di serenità nel loro rapporto. Secondo l’esperta di gossip Deianira Marzano ci sarebbe un ritorno di fiamma tra i due, sostenendo che i due abbiamo ricominciato a sentirsi tramite messaggi. Amedeo Venza ha invece detto che i due hanno ricominciato a parlare solo per questioni famigliari, per il bene dei loro tre figli, Cristian, Chanel e Isabel. Quindi tra i due sarebbe tornato il sereno ma solo per il bene della famiglia. Alessandro Rosica ha avvalorato il pensiero di Amedeo Venza, dicendo di aver parlato con persone vicine all’ex capitano giallorosso e alla conduttrice dell’Isola dei Famosi“: “ho sentito poco fa persone vicine a loro. Vi assicuro che non c’è niente”. Anche secondo lui un ritorno di fiamma è impensabile, i due si parlerebbero ma solamente per i figli.

Totti e Ilary Blasi: le vacanze coi rispettivi compagni

Un ritorno di fiamma tra Francesco Totti e Ilary Blasi è quasi impossibile, anche se i fan più accaniti della coppia non smettono mai di sperarci. I due intanto si sono goduti le vacanze coi rispettivi nuovi partner. Totti è volato negli Stati Uniti insieme ai tre figli, Cristian, Chanel e Isabel e la nuova compagna Noemi Bocchi. Dalle storie che Francesco Totti ha pubblicato sul suo profilo ufficiale di Instagram mostrano un quadretto famigliare molto felice. Dopo un anno difficile legato alla separazione, l’ex capitano della Roma ha deciso di distrarre i figli, finiti loro malgrado al centro del “conflitto” tra i genitori, regalando loro un pò di giorni lontano da casa. Ilary Blasi invece è stata con il nuovo fidanzato, Bastian Muller, in vacanza in Sud America. I due sono stati in Brasile, visitando Rio de Janeiro. Entrambi hanno pubblicato diverse foto nei rispettivi profili di Instagram della loro vacanza romantica. La coppia, nonostante alcuni rumors parlavano di allontanamento, sembra invece più unita che mai. Ilary adesso è in vacanza a Londra con la sorella e alcune amiche.