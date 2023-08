Ilary Blasi si trova in vacanza in Sardegna e ha sfoggiato una collana dal costo proibitivo. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, di che collana si tratta e il prezzo.

Ilary Blasi al mare in Sardegna sfoggia una collana dal costo proibitivo

Dopo l’anno difficile dovuto alla separazione dall’ex capitano della Roma Francesco Totti e dopo un’intensa stagione televisiva che è stata ricca di impegni, Ilary Blasi si sta godendo finalmente le meritate vacanze. La conduttrice e showgirl romana si trova al mare in Sardegna, dopo il viaggio in Brasile fatto assieme al compagno, l’imprenditore tedesco Bastian Muller, e la vacanza in una località segreta con la sorella Melory e alcune amiche. Adesso Ilary si trova per l’appunto in vacanza in Sardegna, per l’esattezza in Costa Smeralda, tra mare cristallino, relax e serate in discoteca. Qualche giorno fa l’abbiamo anche vista assieme alla collega e amica Michelle Hunziker, anche lei in vacanza sull’isola sarda. Le due si sono incontrate al Phi Beach, uno dei locali più esclusivi della Costa Smeralda, nel quale si può bere e ballare direttamente sulla spiaggia. Ilary e Michelle si sono scattate una foto insieme, a testimonianza del legame di amicizia oltre a quello lavorativo. Per l’occasione la conduttrice del programma televisivo “L’Isola dei Famosi” ha indossato un completo argentato, formato da una gonna a tubino a vita alta e con un maxi spacco laterale e un crop top monospalla super aderente, che ha lasciato scoperti gli addominali. La Hunziker invece ha optato per un completo più elegante, ovvero un completo gessato a fondo bianco con pantaloni a palazzo e panciotto.

Sul proprio profilo ufficiale di Instagram, Ilary Blasi in questi giorni continua a postare storie per rendere partecipi i propri fan della sua vacanza in Sardegna, tra gite in barca, mare cristallino e cibi raffinati. In una di queste storie si vede l’ex moglie di Francesco Totti con indosso una collana. La conduttrice 42enne è sdraiata mentre prende il sole, ma l’accessorio che porta al collo non può non catturare subito l’attenzione. Si tratta di una collanina in oro con al centro un cerchio decorato da con dei micro diamanti. Dalla foto sembrerebbe proprio essere una collana facente parte della collezione Love di Cartier, che sul sito del marchio è venduta a 2.8880 euro. Insomma una collana davvero bellissima ma dal costo davvero proibitivo per la maggior parte di noi.

Ilary Blasi al mare in Sardegna: i selfie al naturale

Come detto poc’anzi la conduttrice televisiva e showgirl romana Ilary Blasi si sta godendo le meritate vacanza in Sardegna, per l’esattezza in Costa Smeralda. Ilary ha deciso di condividere coi suoi follower su Instagram alcuni selfie al naturale, cosa che difficilmente le abbiamo visto fare. Mentre prendeva il sole in spiaggia, Ilary si è scattata alcuni selfie che ha poi condiviso nelle storie: si tratta di due primi piani al viso, nei quali appare completamente al naturale, con le lentiggini su naso e guance e la frangia spettinata. Anche al naturale Ilary Blasi è sempre bellissima.