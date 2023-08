5 idee regalo per stupire il proprio partner

Compleanni, onomastici, ricorrenze speciali: ogni occasione è buona per fare un regalo al proprio lui.

Eppure, quando si tratta di scegliere un pensiero, sorprenderlo è spesso difficile e, in mancanza di ispirazione o della dritta giusta, si rischia di acquistare il dono sbagliato. Tuttavia, scegliere un presente per lui è spesso più facile di quanto si pensi e, con le idee regalo da uomo giuste, è possibile stupirlo in ogni occasione.

1. Un profumo da collezione

Se c’è un regalo da uomo per antonomasia è senza dubbio il profumo, un dono elegante, classico per eccellenza, dal carattere senza tempo e tra le idee regalo beauty da uomo più opzionate.

Naturalmente, trattandosi di un prodotto personale, ma che entra anche a far parte della vita della coppia, è fondamentale che la scelta ricada su un’essenza che riesca ad assecondare i gusti di entrambi: un profumo ricco di note preziose e raffinate, che possano avvolgere con carattere e catturare i sensi.

Per sorprenderlo è bene dunque scegliere un Eau de Parfum uomo dalle caratteristiche peculiari, che riesca a lasciare il segno grazie a note olfattive esclusive; un prodotto insostituibile, che vaporizzato abbia la capacità di esaltarne gli accenti peculiari della pelle, ma che soprattutto rappresenti un must have per qualunque beauty addicted.

Ne è un esempio Creed Aventus, un Eau de Parfum da collezione, che sa di fascino e avventura e che conquista grazie alle sue note fruttate e di patchouli, betulla, bacche di ginepro e muschio di quercia.

2. Dai coltelli al barbecue, il regalo perfetto se lui ama la cucina

Il regalo da uomo perfetto esiste, soprattutto se lui ama passare il suo tempo in cucina. Difatti, ogni chef che si rispetti, da quello amatoriale a quello stellato, ha bisogno del set di coltelli giusto: un servizio completo per tagliare ogni genere di alimento con la massima precisione possibile.

La scelta, in questo caso, non può che ricadere su un set di coltelli in ceramica, un’idea regalo originale e soprattutto utile. In alternativa, si può puntare su un set di accessori per il barbecue, per rendere ogni grigliata con gli amici davvero speciale.

3. Il set per la birra fai da te

Spesso è difficile sorprendere un uomo che ha tutto o quasi, tuttavia ci sono regali che possono davvero coglierlo di sorpresa. È il caso del set di fermentazione per la birra fai da te, un dono unico, a tratti anche divertente, che permette di mettersi alla prova con l’affascinante arte della birrificazione domestica.

Ogni kit, naturalmente, può essere integrato con ulteriori strumentazioni per realizzare birre artigianali sempre più pregiate. Un regalo originale e di sicuro effetto: e chissà che un piccolo passatempo non si trasformi in una vera e propria passione.

4. Un altoparlante bluetooth

Se lui è un amante della tecnologia e fa fatica a separarsi anche per un solo minuto dai suoi dispositivi elettronici, l’idea regalo perfetta potrebbe essere l’innovativo altoparlante bluetooth da doccia, un prodotto waterproof, quindi resistente all’acqua e all’umidità, che permette di ascoltare musica, podcast o parlare al telefono anche all’interno del box doccia.

I migliori altoparlanti, naturalmente, sono disponibili per tutti i sistemi operativi e possono essere collegati facilmente a qualunque dispositivo.

5. Una poltrona reclinabile

Un articolo che è nella wishlist di moltissimi uomini è la poltrona reclinabile, perfetta sia per chi ama passare il proprio tempo libero tra le mura domestiche a guardare film o serie tv, sia per chi, dopo una lunga giornata tra sport, studio o lavoro, ama tornare a casa e mettersi comodo.

I modelli extra comfort offrono un’inclinazione combinata di piedi e schiena fino a 160°, per favorire il relax o rendere più piacevole ogni riposino. Tra le caratteristiche indispensabili, la funzione vibromassaggio, che offre un comfort estremo grazie alla sua azione defaticante sul corpo.