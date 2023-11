Quale piumino donna acquistare per l’inverno 2024? Ci sono diversi modelli di tendenza, a seconda dei propri gusti e delle proprie esigenze. Si tratta di un capo che riesce ad unire comfort e stile, in modo unico.

10 piumini da donna da comprare per l’Inverno 2024

Il piumino è un capo che riesce ad unire comfort, comodità, stile e leggerezza, ideale per ripararsi dal freddo e dalle intemperie. Tempo fa veniva acquistato solo per settimane bianche e weekend in montagna, ma ad oggi è sicuramente uno dei capi più amati durante la stagione fredda, anche per la città. Ci sono modelli semplici e casual, più sportivi, ma anche molte varianti più eleganti. I modelli in commercio sono tantissimi, con stampe, applicazioni, tagli, forme, proporzioni diverse, alcuni più eccentrici, altri molto più chic, tutti di tendenza. Il piumino è sicuramente un must have di stagione, sempre più amato e versatile, perfetto per tutte le occasioni invernali.

Tra i modelli di piumino da comprare per l’Inverno 2024 troviamo:

Piumino di Canada Goose : un piumino blu particolarmente morbido, impermeabile e casual. Si tratta di un vero must have della stagione, di colore blu notte, realizzato in Ventera, perfetto se abbinato ad un paio di jeans chiari e una felpa color crema;

: un piumino blu particolarmente morbido, impermeabile e casual. Si tratta di un vero must have della stagione, di colore blu notte, realizzato in Ventera, perfetto se abbinato ad un paio di jeans chiari e una felpa color crema; Piumino Moncler : un piumino verde smeraldo realizzato in tessuto lucido. È pensato per le giornate più fredde, magari abbinato con dei pantaloni di velluto e delle sneakers, per creare un contrasto irresistibile;

: un piumino verde smeraldo realizzato in tessuto lucido. È pensato per le giornate più fredde, magari abbinato con dei pantaloni di velluto e delle sneakers, per creare un contrasto irresistibile; Piumino Celine : un piumino in nylon ricilato, per chi punta su una scelta più sostenibile. La tonalità del burro è perfetta da abbinare ad un paio di pantaloni gessati e un paio di mocassini in pelle;

: un piumino in nylon ricilato, per chi punta su una scelta più sostenibile. La tonalità del burro è perfetta da abbinare ad un paio di pantaloni gessati e un paio di mocassini in pelle; Piumino Ienki Ineki : un piumino casual e chic nello stesso tempo. Il capo imbottito perfetto per chi ama un tocco di colore, in questo caso arancio mandarino, ideale da abbinare a gonna nera a pieghe, collant e stivaletti neri;

: un piumino casual e chic nello stesso tempo. Il capo imbottito perfetto per chi ama un tocco di colore, in questo caso arancio mandarino, ideale da abbinare a gonna nera a pieghe, collant e stivaletti neri; Piumino Moncler : un altro piumino Moncler nella nuance di colore rosso amarena. Molto acceso e anche molto bello, perfetto con una gonna midi di jeans e un paio di slingback appuntite;

: un altro piumino Moncler nella nuance di colore rosso amarena. Molto acceso e anche molto bello, perfetto con una gonna midi di jeans e un paio di slingback appuntite; Piumino Herno : un piumino reversibile molto cool e alla moda, perfetto con jeans, pantaloni e gonne, da tenere sempre in considerazione per qualsiasi occasione;

: un piumino reversibile molto cool e alla moda, perfetto con jeans, pantaloni e gonne, da tenere sempre in considerazione per qualsiasi occasione; Piumino Ferrari : un piumino pesante, nero, con lavorazione trapuntata, che si riesce ad abbinare in modo molto semplice, diventando particolarmente versatili in qualsiasi occasione;

: un piumino pesante, nero, con lavorazione trapuntata, che si riesce ad abbinare in modo molto semplice, diventando particolarmente versatili in qualsiasi occasione; Piumino modello Parka : realizzato in Venetera, tessuto idrorepellente e morbido al tatto, un piumino simile ad un parka, lungo con cappuccio e maniche lunghe, perfetto per ogni occasione;

: realizzato in Venetera, tessuto idrorepellente e morbido al tatto, un piumino simile ad un parka, lungo con cappuccio e maniche lunghe, perfetto per ogni occasione; Piumino smanicato : un piumino trapuntato oversize senza maniche e con cappuccio avvolgente girocollo. Questo modello va particolarmente di moda ed è perfetto sia in montagna che in città;

: un piumino trapuntato oversize senza maniche e con cappuccio avvolgente girocollo. Questo modello va particolarmente di moda ed è perfetto sia in montagna che in città; Piumino lungo con pelliccia: i modelli di Luisa Spagnoli sono la soluzione ideale per questa moda. Bellissimi piumini imbottiti con cappuccio e profilo in pelliccia, che arrivano fino al ginocchio.

GLI ARTICOLI PIÙ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT: