Belen Rodriguez ha sfoggiato un paio di scarpe da ballo con il tacco davvero favolose. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, la marca e il prezzo di queste scarpe indossate dalla showgirl argentina.

Trend moda 2023, Belen Rodriguez indossa un paio di scarpe da ballo super chic: marca e prezzo

La modella, attrice, showgirl e conduttrice televisiva argentina naturalizzata italiana Belen Rodriguez, dopo una stagione lavorativa davvero intensa, si sta godendo il meritato riposo, tra famiglia, amici, è qualche shooting di moda. Diversi gli scatti e le storie con i sui due figli, Santiago, nato dalla relazione con il ballerino e conduttore televisivo Stefano De Martino, e Luna, nata invece dalla relazione con l’ex gieffino Antonino Spinalbanese. Dopo la separazione, lei e Stefano de Martino sono tornati insieme e sembrano molto felici e affiatati. Al momento inoltre si parla molto del fatto che Belen potrebbe non esserci nella prossima stagione de “Le Iene show“, ma ancora non c’è nulla di ufficiale e Belen ha preferito non parlarne ancora. Il week end scorso abbiamo visto Belen a Napoli, alla festa per il terzo scudetto scudetto della storia della squadra partenopea, per poi tornare a Milano. Ieri sera è stata vista a cena con un suo amico, Armando Dechert, allo storico ristornate milanese Il Salumaio di Montenapoleone. La showgirl argentina ha sfoggiato per l’occasione un meraviglioso paio di scarpe da ballo col tacco, per l’esattezza delle pumps color rosa cipria con un fiocchetto sulla punta, ispirato proprio alle ballerine di danza, con però il tacco a rocchetto. Le scarpe in questione sono firmate Miu Miu. Per quanto riguarda invece il prezzo, sul sito della casa di moda queste scarpe sono vendute a 790 euro.

Trend moda 2023: come abbinare le scarpe da ballo con tacco indossate da Belen Rodriguez

Durante una cena a Milano con un suo amico, la conduttrice argentina Belen Rodriguez ha indossato un paio di scarpe da ballo con il tacco. Queste scarpe sono perfette per la stagione estiva, che ormai è alla porte. Una cena romantica, un aperitivo, una cena tra amiche, una festa elegante. Insomma sono tante le occasioni per indossare questo tipo di scarpa. Ma, come abbinarla? Belen ha optato per un vestito floreale del suo brand, Mar De Margaritas. Il modello è color panna, con il top a girocollo e la gonna longuette con uno spacco laterale super sexy. Abbinato alle scarpe ad ballo con tacco firmate Miu Miu, il vestito è ancora più perfetto, sexy ed elegante, oltre a risaltare alla perfezione le forme della bellissima conduttrice. Belen ha optato anche per un look acqua e sapone, certo lei se lo può permettere, senza trucco è bellissima ugualmente. Le scarpe da ballo con tacco possono essere indossate con vari tipi di vestiti, se si hanno le gambe corte meglio un vestito mini, se si hanno invece le gambe lunghe perfetto un abito simile a quello indossato da Belen Rodriguez. Quello che è certo è che con queste scarpe non passerete di certo inosservate, con qualsiasi capo decidiate di abbinarle.