La piattaforma TheOneMilano racconta lo Slow Fashion italiano con i Live di 15 sneak peak. Si tratta di contenuti multimediali, fatti di storia intessuta di creatività e impresa Made in Italy.

TheOneMilano: lo Slow Fashion italiano online

Fino al 31 ottobre 2021, la piattaforma TheOneMilano propone i Live di 15 sneak peak che raccontano lo Slow Fashion italiano.

Lavorazioni sostenibili, fatte per durare nel tempo, e collezioni che uniscono tradizione e innovazione. Non solo, ma anche uno sguardo alle radici dell’italianità per salvare il futuro. Lo scopo è “dar risalto ai valori forti collegati a capi che sono oggetti iconici, come l’intercambiabilità d’uso (per imparare ad acquistare in maniera ragionata), o l’attenzione per i più piccoli dettagli, o la progettazione pensata per il recupero e il riuso“.

TheOneMilano mostra approfondimenti sui colori e sulle tendenze moda, ma anche su mood specifici.

L’abbigliamento in pelle e il mondo del tessuto, ad esempio, sono spiegati grazie alla collaborazione con Lineapelle e Style Lift. C’è anche un talk sul Furmark, ovvero il sistema internazionale di certificazione e tracciabilità in grado di garantire al consumatore che la pelliccia sia rispettosa di tutti gli standard di benessere degli animali e di impatto ambientale.

In collaborazione con ICE, Micam, Sistema Moda Italia e EMI, TheOneMilano sta facendo conoscere il Made in Italy in tutto il mondo: un modo di fare business e cultura di prodotto sui territori, per avvicinare linguaggi ed esigenze locali.