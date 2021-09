Stivali alti autunnali: la moda del momento

Chi non vuole rinunciare al tacco neanche per la stagione autunnale, può optare per diversi modelli di calzature, tra cui gli stivali alti che slanciano la figura e sono perfetti da indossare in varie occasioni. In questa guida cerchiamo di capire quale indossare, le ultime tendenze e cosa propone il sito di Amazon.

Stivali alti autunnali

Un tipo di calzatura che non solo è adatta da indossare nei mesi autunnali dal momento che si tratta di un accessorio molto fashion e trendy, ma anche un alleato di bellezza per slanciare la figura e le gambe. Gli stivali alti per l’autunno con un po’ di tacco sono il modello perfetto da indossare e snelliscono la silhouette.

Gli stivali da indossare sopra il ginocchio oppure a metà polpaccio sono sicuramente il tipo di calzatura perfetta per l’autunno dal momento che creano una linea lunga che slancia ogni tipo di fisico.

Gli stivali scollati oppure con degli intarsi danno la sensazione di snellire specie se sono molto lunghi, oltre che alti.

Per un fisico formoso e curvy, gli stivali alti sono da preferire in quanto slanciano e non sono particolarmente aderenti. Meglio puntare su uno stivale che sia solido e dia una impressione di stabilità e di appoggio con cerniere o stampe e motivi che permettano di slanciare la figura e snellirla soprattutto se si ha un corpo un po’ robusto.

Si tratta di una calzatura molto versatile e comoda che è possibile indossare sia con gonne midi, ma anche con abiti aderenti che li coprono a metà insieme a un pullover ampio permettono di creare un outfit straordinario e adatto sia per un look da giorno che da sera. La classica minigonna con il cardigan corto è perfetta per abbinare gli stivali alti e un look molto elegante e sensuale.

Stivali alti autunnali: modelli

I modelli di stivali alti sono tantissimi e ognuna può trovare quella calzatura maggiormente adatta a seconda dell’occasione da poter indossare durante la stagione autunnale. Si trovano modelli con o senza tacco, con le cerniere, le fibbie, scuri oppure colorati per dare un tocco in più all’autunno e alle sue sfumature grigie.

I modelli alti come i chunky o i cuissards che sono alti fino al ginocchio e anche oltre spopolano tra le tendenze. Il modello chunky molto in voga nella scorsa stagione ritorna anche in questo autunno cambiando stile. Si trovano modelli sotto il ginocchio con la suola sempre più massiccia e solida da abbinare a un mini abito a contrasto.

Gli stivali slouchy, ovvero in pelle morbida, sono una delle tendenze e dei modelli maggiormente in voga della stagione autunnale. Si presentano sia con tacco a spillo oppure a stiletto o con tacco kitten. I modelli in vernice che arrivano al ginocchio con tacco comodo e punta quadrata in stile anni Sessanta sono un must have di questo autunno.

Al ginocchio, al polpaccio, tubolari o sinuosi, gli stivali alti sono gli assoluti protagonisti tra le tendenze della stagione autunnale, oltre a essere i più desiderati. In pelle nera o chiara, con tacco o suola chunky a seconda dei gusti. Hanno un tacco squadrato e metallizzato per una silhouette delicata e raffinata. Saint Laurent li propone con borchie in punti strategici da indossare con qualsiasi capo.

Stivali alti autunnali Amazon

In occasione della stagione autunnale, il sito di Amazon mette a disposizione alcuni modelli di stivali alti approfittando di sconti e promozioni da non perdere. Cliccando sulla foto vi sono una serie di informazioni riguardo il prodotto. La classifica sotto propone le tre migliori tipologie con una breve descrizione tra quelle più apprezzate e volute dai consumatori di questo e-commerce.

1)Wintom stivaletto donna tacco

Sono stivali alti in cotone stringati con tacco alto ed elegante, con la punta rotonda. Un modello a tinta unita che tiene molto caldo e adatto anche per i mesi invernali. Hanno un motivo sulla parte laterale dello stivale. Si trova disponibile nei colori nero, verde e marrone.

2)Marchio Amazon – find – Flat knee lenght

Sono stivali alti da donna in pelle con fodera in sintetico così come la suola. La chiusura a cerniera e il tacco piatto alto 2 cm. Sono stivali in pelle molto comodi che tengono caldo e adatti anche per la stagione invernale. Disponibili nel colore nero.

3)Mustang 1293-510 stivali

Uno stivale che arriva a metà polpaccio in sintetico per il materiale esterno e la suola con la fodera in tessuto. Hanno la cerniera ed è un modello stringato con tacco a blocco dell’altezza di 2 cm. La suola è antiscivolo e la chiusura lampo. I colori sono cognac, terra e beige. Molto apprezzati e comodi.

