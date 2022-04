Arriva direttamente da Townsville il mitico terzetto composto da Lolly, Dolly e Molly, nate dall’invenzione dell’animatore statunitense Craig McCracken. Dopo essere state le eroine della spettacolare capsule del 2020 di Bershka, le Superchicche, sono tornate e sono le protagoniste della nuova capsule firmata Tezenis.

Il marchio cosmopolita e trendsetter del Gruppo Calzedonia, ha lanciato per la collezione Primavera/Estate 2022, una proposta di abbigliamento intimo, homewear e accessori dedicata alle super sorelline paladine del Girl Power. Scopriamo la nuova capsule con le Superchicche.

Tezenis: la nuova capsule con le Superchicche

Le iconiche supereroine le ritroviamo su lingerie, loungewear, pigiami e calzetteria a tema con stampe e slogan girl power. Questa collezione femminile e super potente si tinge di rosa, celeste e verde e slogan che incoraggiano la forza delle donne.

Lingerie

Nella collezione troviamo cropped T-shirt abbinate a slip con bordi increspati con tinte pastello come rosa, light pistacchio e baby blue.

Troviamo in questa nuova capsule completini composti da reggiseno su slip a vita alta dalle stampe all over e microtop con nastri di jersey da annodare attorno alla vita da portare con culotte o con slip.

Loungewear

Tezenis presenta anche tantissime proposte per quanto riguarda l’abbigliamento comodo indossabile in e out door. Troviamo il completo con felpa smanicata con cappuccio su calzoncini abbinati con stampe, joggers stampati con felpe iper-cropped, che mostrano la lingerie a tema sottostante oppure felpe di cotone con coulisse sempre con stampe delle Superchicche. Ci sono anche semplici T-shirt a manica corta in cotone con stampa.

Pigiami

Abbiamo una varietà molto ampia di pigiami corti molto simpatici e colorati con stampe e slogan che richiamano le tre eroine. Inoltre, nella capsule ci sono anche camice da notte a mezza manica.

Calzetteria

La collezione si conclude con le calze di spugna, versatili, per lo sport e il tempo libero con stampe e colori diverse da abbinare con qualunque outfit desiderate.