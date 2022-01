Canottiere da donna: i trend più sexy da indossare

Sono diversi i capi che non possono mancare nel guardaroba del sesso femminile e tra questi vi sono sicuramente le canottiere da donna. Sono capi perfetti per ogni stagione e da indossare con vari outfit e capi. Qui una panoramica sulle caratteristiche e i modelli maggiormente sexy anche in base alle ultime tendenze del periodo.

Canottiere da donna

Un capo basic del guardaroba della donna, da usare in ogni stagione. Le canottiere da donna, se scelte nel modo giusto, possono salvare qualsiasi look abbinandole perfettamente con gonna o pantaloni adatti per un outfit perfetto e pensato per l’occasione.

Con il passare degli anni, la canottiera ha iniziato ad acquisire un certo fascino al punto da essere diventato un vero e proprio accessorio di moda.

Un capo intimo, molto versatile e adatto a tutte, a prescindere dal fisico. Molto facile da portare e abbinare. Dona un tocco dinamico al look rendendolo particolarmente glamour e alla moda.

Al momento dell’acquisto, è importante scegliere la taglia giusta, non solo per una questione di comodità, ma anche per non andare incontro a problemi di salute dovuti a una biancheria un po’ troppo stretta. I materiali e tessuti traspiranti come il cotone sono adatti dal momento che lasciano traspirare la pelle.

Indossare le canottiere da donna significa permettere all’organismo di regolare nel modo migliore la temperatura corporea e di far respirare la pelle, anche quando è coperta da giacche o camicie. Per l’inverno meglio optare per modelli più spessi in modo da proteggersi dalle temperature rigide della stagione.

Canottiere da donna: modelli

Scegliere le canottiere da donna non è mai facile considerando che sul mercato si trovano tantissimi modelli in varie forme e tipologie, ma anche in colori diversi. Oggi sono diventate un vero e proprio must have rivisitate in chiave moderna con modelli e tipologie dai tagli minimal oppure design originali.

Per esempio, Cotonella, un marchio di biancheria intima specifico per le esigenze di donna e uomo, punta a diversi modelli di canottiere molto comode e in vari modi. Si trovano modelli dalle maniche corte oppure lunghe dallo scollo rotondo o a V. Sono modelli che soddisfano i gusti e bisogni di ogni donna.

Ogni anno le tendenze propongono modelli sempre nuovi e diversi arricchiti anche da una serie di dettagli come il pizzo per un look sexy e sensuale. Ci sono infatti canottiere da donna con lo scollo a barca oppure a coste larghe o strette proprio per il gusto personale di ognuna. Alcuni marchi di biancheria intima molto noti come Tezenis o Intimissimi le propongono molto elaborate.

Le tendenze propongono anche il classico vedo non vedo con trasparenze e scollature vertiginose da indossare con un pantalone a vita alta per far risaltare un fisico morbido. Cambiano anche le fantasie: a tinta unita, floreale, a righe oppure a quadri. Le canottiere da donna si caratterizzano anche con paillettes o strass per brillare la sera.

Canottiere da donna Amazon

Un capo che si trova su Amazon approfittando dei tantissimi modelli e sconti. Non appena si clicca sull’immagine è possibile scorgere le caratteristiche dell’articolo. Proponiamo una classifica con i migliori modelli di canottiere da donna maggiormente apprezzate tra le utenti del noto e-commerce.

1)Egi canotta da donna in modal di lusso

Una canotta made in Italy con scollatura quadrata e bordatura in pizzo per un look particolarmente seducente. Nella linea del décolléte sono presenti dei motivi floreali. Il tessuto è traspirante e morbido che abbraccia il corpo come una seconda pelle. Realizzato in elastan e modal. Disponibile nei colori bianco, sabbia e beige.

2)Pinuccio Venegoni canottiera

Una canottiera in lana e seta con pizzo sulla spalla. Molto calda e avvolgente con la bordatura in pizzo realizzata in macramè. Un modello senza maniche. Una canotta termica di ottima qualità e adatta a qualsiasi occasione. Nei colori nero e bianco.

3)Jadea canotta donna con motivo in pizzo

Sono due canotte intime in cotone elasticizzato con un motivo in pizzo nell’orlo. Molto confortevole e semplice. Realizzata con tessuto di ottima qualità. Traspirante e soffice. Si trova nei colori nero e bianco.

