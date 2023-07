Tra le tendenze unghie dell’estate 2023 non possiamo non inserire l’abbinamento perfetto sfoggiato da Chiara Maci. La blogger ha mostrato un look impeccabile per le sue unghie, abbinando in modo perfetto lo smalto di mani e piedi.

Tendenze unghie estate 2023: Chiara Maci abbina in modo impeccabile lo smalto di mani e piedi

Chiara Maci punta sempre su uno stile semplice, sia per quanto riguarda i suoi look e i suoi outfit, sia per quanto riguarda i beauty look, che comprendono anche le unghie. La nail art è una vera e propria arte e spesso vengono sfoggiate unghie complesse e ricche di dettagli che attirano l’attenzione. In realtà, esistono anche delle soluzioni molto più semplice, adatte a qualsiasi stile. Chiara Maci alterna colori molto semplici e tradizionali, come il rosso, il bordeaux e il nude. Per quanto riguarda le tendenze unghie dell’estate 2023, questi colori risultano perfetti e anche molto richiesti. Per questi mesi estivi la blogger ha anche sfoggiato un abbinamento molto interessante, pratico e davvero perfetto per tutte le donne che non hanno il tempo di effettuare ritocchi troppo frequenti. In occasione di un evento milanese, Chiara Maci ha sfoggiato una manicure bellissima, completamente nude, realizzata con uno smalto traslucido perfetto, in grado di risaltare al massimo la sua carnagione abbronzata e dorata, mentre dai sandali gialli abbinati alla blusa ha mostrato una pedicure rosso fuoco. Un abbinamento davvero molto interessante, che ha subito conquistato tutti e non è certo passato inosservato. Sicuramente verrà copiato da moltissime donne, per ottenere un look davvero perfetto in qualsiasi occasione, senza rinunciare alla propria semplicità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Maci (@chiarainpentola)

Tendenze unghie estate 2023: pedicure colorata e manicure nude come Chiara Maci

Questo abbinamento è risultato davvero perfetto ed è diventato tra i più gettonati del momento. Si tratta sicuramente di una soluzione molto chic, già in tendenza per l’estate 2023. È importante sapere che non è obbligatorio scegliere la stessa nuance per mani e piedi, ma ci si può anche mantenere sulla stessa sfumatura oppure optare per una scelta più drastica ma sicuramente vincente, come quella di Chiara Maci, ovvero scegliere una tinta accesa in coppia a un non-colore. Si tratta di una soluzione molto elegante e anche molto pratica. Lo smalto sui piedi, soprattutto se si indossano scarpe aperte, tende a durare di più, mentre quello delle mani rischia di rovinarsi molto più facilmente durante la vita quotidiana. Una scelta come quella di Chiara Maci porta ad avere piedi sempre ordinati e pronti per i sandali, mentre sulla manicure, scegliendo un non-colore, le imperfezioni si noteranno meno e non si dovrà trascorrere troppo tempo a ritoccare e perfezionare lo smalto. È sicuramente la soluzione perfetta soprattutto per chi passa l’estate in città e non vuole avere vincoli di stile. Questo abbinamento è perfetto con qualsiasi outfit, senza mai perdere quel tocco di eleganza che non guasta mai.