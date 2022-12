Scarpe con tacco e piume: quali comprare

Capodanno è alle porte e può essere un’occasione unica per sfoggiare le scarpe con tacco e piume, una tendenza per l’inverno 2023.

Le scarpe con tacco e piume: la nuova tendenza

Capodanno è ormai alle porte e per festeggiare l’arrivo del nuovo anno è essenziale avere un look davvero strepitoso.

Sicuramente avete già pensato all’outfit ideale, ma una delle tendenze moda per l’inverno 2023 sono le scarpe con tacco e piume, che potrebbero essere davvero perfette per l’occasione. Una soluzione davvero unica nel suo genere, spiritosa ed elegante nello stesso tempo. Le piume sono il dettaglio capace di fare la differenza e si possono trovare sui sandali con il tacco sottile, a blocco oppure a rocchetto. Le scarpe piumate sono in grado di donare un tocco in più a qualsiasi outfit.

Vengono abbinate ad un mini dress audace, esaltandone il fascino, oppure ad un abito low-profile, per renderlo più accattivante. Ci sono tantissimi modelli e tantissimi colori tra cui scegliere, con proposte più o meno audaci. Le amanti delle sfumature più classiche possono puntare sugli intramontabili nero e bianco, ma chi ha voglia di osare può scegliere delle tonalità molto più accese ed esuberanti, come il verde, il fucsia e il viola.

Ci sono i modelli con design a punta oppure open toe, con cinturino alla caviglia o con allacciatura fino al polpaccio. I modelli per questo Capodanno sono tantissimi e puntano tutto sul plumage, cercando di accontentare tutte le esigenze possibili. Non resta che scegliere il modello che preferite, che vi farà sentire maggiormente a vostro agio e che donerà un tocco in più all’outfit scelto per questa occasione speciale. Lasciatevi ispirare dalle piume, per una serata di grandi festeggiamenti.

I modelli di scarpe con tacco e piume

Ci sono tantissimi modelli di scarpe con tacco e piume. Potrete scegliere quelli che amate di più. Tra quelli più apprezzati, scelti da Elle, troviamo: