L’inverno è arrivato e per contrastare il freddo e creare look davvero alla moda è possibile scegliere anche dei guanti da abbinare al resto. Scopriamo insieme quali sono le tendenze per i guanti di quest’anno.

Tendenze guanti inverno 2023

I protagonisti dei look autunno-inverno 2022/2023 sono i guanti lunghi, sempre molto eleganti, raffinati e sinuosi.

Dalle sfumature scure, come il color prugna, a quelle più chiare, come il color panna, dal look minimale a quello arricchito da diamanti o perle, i guanti lunghi sono l’ideale per sfidare le temperature rigide e rimanere sempre eleganti e seducenti. Ci sono tantissimi modelli di guanti lunghi, di varie marche, tutti perfetti per un look invernale particolarmente chic ed elegante, che richiama quello delle dive di una volta e dona una femminilità davvero molto accentuata.

I guanti lunghi stanno dominando i red carpet e invadendo le passerelle, conquistando il cuore di moltissime star. Si chiamano opera gloves e sono i guanti alti fino al gomito, un tempo usati più che altro dalle dive o dalle spose, ora di moda per tutte le donne che amano il tocco classico e senza tempo. Un accessorio che riporta indietro nel tempo, all’epoca d’ora di Hollywood, da Audrey Hepburn in Colazione da Tiffany, a Rita Hayworth in Gilda, fino ad arrivare a Marilyn Monroe in Gli uomini preferiscono le bionde.

Questi guanti sono la quintessenza dell’eleganza e sono tornati di moda quest’anno, in versione elegante, ma anche sexy, glamour e irriverente.

I guanti lunghi sono tornati di moda

Fino a poco tempo fa i guanti lunghi fino al gomito erano associati ad un abbigliamento molto formale, per serate di gala, abiti da sposa e prime a teatro. Si tratta di un accessorio che ci si aspetta di trovare nell’armadio di nobili e reali. Le cose, però, sono notevolmente cambiate e i guanti sono tornati ad essere dei perfetti protagonisti, in seta, pelle, lana o tessuto tecnico, nero oppure in colori più vivaci. Valentino ha lanciato i guanti in versione genderless nell’iconico PPPink e li ha riproposti a contrasto nella sfilata Haute Couture, abbinati a abiti in colori neon. Versace, Dolce&Gabbana e Off-White hanno puntato sul classico nero, abbinando i guanti a minidress scintillanti e abiti cut out, per trasformare guanti da teatro in un strumento di seduzione. C’è anche il blu elettrico di Alexander McQueen, il giallo limone di Andreas Kronthaler per Vivienne Westwood, il leopardato di Roberto Cavalli e il pitonato di Maison Margiela. Ci sono anche tantissimi materiali diversi, dalla pelle di Jill Sander e Moschino, alla maglia di Coperni e Fendi. Dior ha rielaborato i guanti da motociclista in una versione molto più sofisticata, in tessuto tecnico, e Rains ha puntato sull’effetto “puffy” grazie alle imbottiture.

Le star adorano i guanti lunghi da diva. Gli opera gloves sono originali e misteriosi, eleganti e chic da un lato e molto sensuali dall’altro. Tra le prime a lasciarsi conquistare da questa tendenza ci sono state Dua Lipa e Julia Fox, che li hanno indossati in vernice e colori fluo. Anya Taylor Joy, la Regina degli Scacchi di Netflix, si è presentata sul red carpet con i guanti, dal pizzo di Dior alla vernice di Alexander McQueen. Anche Chiara Ferragni ha sfoggiato i guanti alti in pizzo, da vera dark lady.