Giacche di pelle, i must have dell’Autunno Inverno 2024 2025

Le giacche di pelle sono da sempre di forte tendenza, indossate anche dalle celeb, sono uno dei capi evergreen per eccellenza. Che siano appunto in pelle o in finta pelle, sono super versatili e adatte per essere indossate in tante occasioni diverse. Già sulle ultime passerelle abbiamo potuto ammirare le giacche di pelle, a testimonianza che sono loro il capo must have delle prossime stagioni fredde. Il nero è il colore che va per la maggiore, ma spazio anche al marrone, colore tipico dell’autunno, e a colori più accesi come ad esempio il rosso. Da quella oversize a quella biker, di modelli ce ne sono davvero tanti. Andiamo adesso a vederli insieme.

Giacche di pelle: i modelli di tendenza dell’Autunno Inverno 2024 2025

Come abbiamo appena visto, le giacche di pelle sono uno dei capi di tendenza dell’autunno inverno 2024 2025. Vediamo adesso insieme quali sono i modelli must have:

Chiodo : è senza dubbio una delle giacche più evergreen che ci siano. Quest’anno di forte tendenza il chiodo oversize, ma anche quello cropped. Oggi ce ne sono tantissimi anche in similpelle.

: è senza dubbio una delle giacche più evergreen che ci siano. Quest’anno di forte tendenza il chiodo oversize, ma anche quello cropped. Oggi ce ne sono tantissimi anche in similpelle. Biker: è la giacca dei motociclisti ma in realtà è diventata di super tendenza, difficile non averne almeno un paio nel proprio armadio. Oltre al nero, quest’anno di forte tendenza la giacca biker di colore rosso ma anche quella bicolor.

è la giacca dei motociclisti ma in realtà è diventata di super tendenza, difficile non averne almeno un paio nel proprio armadio. Oltre al nero, quest’anno di forte tendenza la giacca biker di colore rosso ma anche quella bicolor. Bomber : divenuto di tendenza da qualche anno, è la giacca perfetta soprattutto per l’autunno. Per un look casual il bomber in pelle o in finta pelle è la scelta vincente.

: divenuto di tendenza da qualche anno, è la giacca perfetta soprattutto per l’autunno. Per un look casual il bomber in pelle o in finta pelle è la scelta vincente. Blazer : uno dei capi più eleganti in assoluto, ecco che anche il blazer in pelle è uno dei capi must have delle prossime stagioni fredde. Da quelli classici a quelli dal taglio avvitato, perfetto anche per un’occasione più formale.

: uno dei capi più eleganti in assoluto, ecco che anche il blazer in pelle è uno dei capi must have delle prossime stagioni fredde. Da quelli classici a quelli dal taglio avvitato, perfetto anche per un’occasione più formale. A camicia: infine abbiamo la giacca di pelle a camicia, super cool e super originale. Perfetta soprattutto in marrone e oversize.

Giacche di pelle: consigli e abbinamenti

Dove aver visto quelli che sono i modelli di giacche di pelle di tendenza dell’autunno inverno 2024 2025, andiamo insieme a vedere come abbinare al meglio questa giacca evergreen. Diciamo subito che la giacca di pelle o finta pelle è davvero super versatile, e può essere indossata in tante occasioni diverse. Vediamo insieme qualche esempio di outfit: