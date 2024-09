Spopola la tendenza del jewerly layering. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, di che cosa si tratta e quali sono i gioiello must have per l’autunno inverno 2024 2025.

Jewerly Layering: un gioiello tira l’altro

Il jewerly layering è il trend del momento ma, di cosa si tratta? In poche parole la tecnica del jewerly layering consiste nel sovrapporre più preziosi dello stesso tipo in maniera armoniosa ed elegante, ovvero indossando più collane, più anelli, più orecchini o più braccialetti nello stesso momento. Lo scopo è quello di giocare con le lunghezze, magari tre collane di tre lunghezze differenti indossate tutte insieme sono in grado di dare quel tocco originale e chic in più al nostro look. L’importante, però, è non esagerare, è rimanere comunque in equilibrio tra semplicità e complicità. Ma vediamo adesso insieme più nel dettaglio come fare per seguire questo trend gioielli!

Jewerly Layering: come replicare il trend

Come abbiamo appena visto, sta sempre più spopolando il trend del jewerly layering, ovvero l’indossare insieme più gioielli dello stesso tipo. Si può giocare ad esempio con le lunghezze, come detto poc’anzi, ma anche con i materiali e gli stili. Ad esempio possiamo indossare diversi braccialetti, uno in oro, uno in argento, l’altro con perle. Per quanto riguarda le collane, un esempio è quello di indossare un choker, ovvero quella collana stretta al collo, poi una che arriva alla fine del collo e infine una ancora più lunga, come una collana sautoir. Per gli anelli invece potete giocare con le dimensioni. Insomma, libero spazio alla fantasia, libero spazio a esprimere pienamente voi stesse. I gioielli sono ormai diventati un accessorio irrinunciabile per noi donne, quindi perché non renderli ancora più unici creando ogni giorno un mix diverso? Tra l’altro, anche diverse celeb hanno scelto di seguire questo trend, andiamo adesso a vedere insieme di chi si tratta.

Jewerly Layering: le celeb che seguono il trend del momento

Anche diverse celeb hanno seguito questo trend del jewerly layering, che sta sempre più spopolando. Ma andiamo a vedere insieme di chi si tratta e come ha scelto di indossare i propri gioielli: