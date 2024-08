Donna Flapper, il grande ritorno dello stile anni ’20. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Donna Flapper: lo stile anni ’20 torna ruggire

Lo stile flapper ha dettato la moda degli anni ’20. Dagli abiti leggeri ed eleganti, ricchi di perle e frange ai cardigan, passando per le Mary Jane. Ebbene, lo stile flapper è tornato prepotentemente a ruggire e oggi, indossare un abito in stile flapper, è di super tendenza. Ma, cosa si intende per donna flapper? Negli anni ’20 le donne flapper erano donne indipendenti, libere e dotate di una forza personalità. Gli abiti scivolati e senza maniche e con il punto vita abbassato fanno la loro prime apparizione proprio in questo periodo. “Il Grande Gastby”, noto libro di Scott Fitzgerald, è ambientato proprio negli anni ’20 e, nei vari film che sono stati fatti, si possono notare i vestiti indossati da Daisy Buchanan, interpretata da attrici quali Carey Mulligan o Mia Farrow. Le flapper girl furono anche le prime a indossare abiti corti e furono di ispirazione per una delle più grandi stiliste della storia, ovvero Coco Chanel, che proprio negli anni ’20 inventò il little black dress.

Donna Flapper: il trend dell’estate 2024

Come abbiamo appena visto, lo stile flapper è tornate in auge, anzi è la tendenza dell’estate 2024. Oggi questo stile è riproposto in una versione più contemporanea. Basta vedere le ultime passerelle, tantissimi stilisti hanno lanciato abiti con frange e fili di seta, a testimonianza di quanto lo stile flapper sia influente anche oggi. Le frange e i lunghi fili di seta sono quindi i protagonisti e vanno a decorare gonne, pantaloni, abiti e giacche, regalando così a chi li indossa un tocco retrò. Ma quindi, come ci si deve vestire per essere una donna flapper? Andiamo adesso a scoprirlo insieme.

Donna Flapper: come ci si veste?

Come ci si veste per essere una donna flapper? Su quali capi bisogna puntare? Innanzitutto diamo un’occhiata ai tessuti. Per lo stile flapper, i tessuti sono lo chiffon e la seta in particolare, ma anche il jersey, morbido e leggero. Andiamo invece ora a vedere insieme i capi su cui puntare:

Abiti: i vestiti sono mini e con frange e perline, perfetti da abbinare a un paio di ballerine o di Mary Jane.

i vestiti sono mini e con frange e perline, perfetti da abbinare a un paio di ballerine o di Mary Jane. Gonne : anch’esse devono essere con frange o fili di seta, in perfetto stile flapper.

: anch’esse devono essere con frange o fili di seta, in perfetto stile flapper. Cardigan : nasce negli anni ’20 e deve la sua popolarità a Coco Chanel. I cardigan avvitati sono perfetti quindi per essere una donna flapper.

: nasce negli anni ’20 e deve la sua popolarità a Coco Chanel. I cardigan avvitati sono perfetti quindi per essere una donna flapper. Mary Jane: in fatto di calzature, le protagoniste indiscusse sono loro, le Mary Jane, ovvero quelle scarpe basse e chiuse con un cinturino attorno alla caviglia.

in fatto di calzature, le protagoniste indiscusse sono loro, le Mary Jane, ovvero quelle scarpe basse e chiuse con un cinturino attorno alla caviglia. Accessori: via libera ad accessori ben vistosi, come ad esempio una collana larga, perfetta da indossare con un abito con frange e un paio di Mary jane ai piedi.

Questi sono quindi i capi da scegliere per essere una perfetta donna flapper. E voi, siete già in pieno stile flapper?