Anche per l’autunno inverno 2024 2025 le sneakers sono di tendenza. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono i modelli must have per le prossime stagioni.

Sneakers: nuove, vintage, colorate… fanno tendenza anche questo autunno inverno 2024 2025

Le sneakers sono le scarpe evergreen per eccellenza, difficile che non se ne abbia almeno un paio nel proprio armadio. Comode e versatili sono la calzatura preferita da tante di noi. Anche per l’autunno inverno 2024 2025, le sneakers sono assolutamente di tendenza. Già sulle ultime passerelle abbiamo potuto ammirare diverse modelle con indosso proprio le sneakers, a testimonianza di quanto oggi siano considerate non più come delle semplici scarpe da ginnastica, ma come un accessorio elegante e cool, che può davvero dare quel tocco in più a qualsiasi look. Ma andiamo a vedere adesso quali sono le sneakers di tendenza per l’autunno inverno 2024 2025.

Sneakers: i modelli di tendenza per l’autunno inverno 2024 2025

Come abbiamo appena visto, anche il prossimo autunno inverno 2024 2025 le sneakers saranno di super tendenza. Ma, quali sono quelle da acquistare? Quali sono i modelli must have? Andiamo a vederlo adesso insieme:

Platform: di grande tendenza per le prossime stagioni fredde sono le sneakers platform, ovvero caratterizzate da un plateau elevato. Ideali da indossare per chi vuole slanciare la figura ma indossando comunque una scarpa super comoda.

Sneakers: come indossarle nell’autunno inverno 2024 2025

Dopo aver visto quali sono le sneakers di tendenza per l’autunno inverno 2024 2025, andiamo a vedere come indossarle al meglio. Ecco alcuni esempi di outfit: