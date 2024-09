Il bordeaux è il colore di tendenza dell’autunno inverno 2024 2025. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, come abbinarlo al meglio.

Bordeaux: il colore tendenza dell’autunno inverno 2024-2025

L’estate sta finendo per lasciare spazio alle stagioni fredde, l’autunno e l’inverno. Ma, quale sarà il colore di tendenza delle prossime due stagioni? Sarà il bordeaux, quel rosso scuro simile al colore del vino, perfetto da indossare in autunno e in inverno. Quindi, se ancora dovete fare shopping per le prossime stagioni, ricordatevi di acquistare qualcosa di colore bordeaux, che sia un capo di abbigliamento o un accessorio. Questo colore è simbolo di potere e ricchezza, ma indica anche eleganza e femminilità. Quindi anche se va di moda il quiet luxury, indossare capi o accessori di colore bordeaux va comunque benissimo ed è una scelta super cool e super glam! Ma andiamo a vedere insieme quali sono i colori che si abbinano con il bordeaux e alcuni esempi di outfit da cui prendere ispirazione.

Bordeaux: quali sono i colori da abbinare?

Come abbiamo appena visto, il colore di tendenza dell’autunno inverno 2024 2025 è il bordeaux. Ma, quali sono i colori che si abbinano alla perfezione con questo bellissimo colore? Diciamo che il bordeaux è un colore che si sposa benissimo con palette delicate, anche se si può indossare anche con colori più scuri. Ma andiamo adesso a vedere insieme i colori da abbinare al bordeaux:

Bianco: uno dei colori che sta bene praticamente con tutti gli altri, per un look sobrio ed elegante è la scelta perfetta.

uno dei colori che sta bene praticamente con tutti gli altri, per un look sobrio ed elegante è la scelta perfetta. Grigio: altro colore top da abbinare al bordeaux, perfetto soprattutto per la stagione invernale.

altro colore top da abbinare al bordeaux, perfetto soprattutto per la stagione invernale. Beige: anche il beige e il bordeaux formano una bella coppia, per un look formale ed elegante.

anche il beige e il bordeaux formano una bella coppia, per un look formale ed elegante. Nero: altro colore che sta bene con tutto e va benissimo anche con il bordeaux.

altro colore che sta bene con tutto e va benissimo anche con il bordeaux. Verde: per chi vuole osare, bordeaux e verde sono un’accoppiata originale ma super cool, per un look casual che non passa inosservato.

per chi vuole osare, bordeaux e verde sono un’accoppiata originale ma super cool, per un look casual che non passa inosservato. Blu: infine il blu, altro colore scuro ma che si sposa benissimo con il bordeaux.

Bordeaux: idee di outfit

Dopo aver visto quelli che sono i colori perfetti da abbinare al bordeaux, il colore di tendenza dell’autunno inverno 2024 2025, andiamo adesso a vedere insieme alcuni esempi di outfit da cui prendere ispirazione: