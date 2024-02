Nuova stagione, nuove tendenze e non solo di abbigliamento e look. Per la Primavera-Estate 2024 sfoggeremo unghie strepitose, seguendo gli ultimi trend! Ecco 10 idee a cui ispirarsi.

Tendenza Unghie Primavera-Estate 2024: 10 idee

La primavera è l’occasione perfetta per tirare fuori nuove sfumature, nail art, colori per unghie seguendo le tendenze del momento. Se siete ancora indecise dato che siamo ancora a fine febbraio e di tempo ce n’è, ecco 10 idee per unghie e nail-art da seguire per non essere controtendenza e risollevare l’umore.

1. Glowy Nails rivisitato

Per la Primavera-Estate 2024 i toni scuri sulle unghie come nero, bordeaux, marrone lasciano il posto a sfumature più raggianti ma ancora tenui come l’inizio della primavera. Come renderle ancora più luminose? Ci pensa l’effetto glassato con il suo finish estremamente glowy come ha lanciato di tendenza l’it-girl Hailey Bieber Baldwin. La versione “nuova” è sempre su una base chiara o neutra, ma con l’aggiunta di elementi decorativi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌻KHALIVINAILS🌻 (@khalivi.nailstudio)

2. Vanilla Nails

L’ossessione delle unghie dell’estate scorsa è di nuovo tornata per la primavera 2024. Questa primavera e anche estate prossima non si scappa dalle unghie scintillanti, lucenti e metalliche! L’effetto di Hailey Bieber, ancora una volta, ha lanciato una serie di versioni, una delle quali è il look “cromato alla vaniglia” con uno smalto gel color crema e una polvere cromata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alexia Torres (@setsby.lex)

3. Unghie con il simbolo della ciliegia

Il rosa sarà in primavera il colore di punta della stagione per le tue unghie 2024. Dal rosa antico al confetto, al rosa barbie, è una base perfetta per realizzare la tua nail art. Di grande tendenza il French rosa con delle delicate ciliegie realizzate sull’unghia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Litzy Acevedo Cedillo (@nailsby_liitzy)

4. Nail Art coquette

Già virale su Tik Tok il #coquettecore (letteralmente, “civettuolo”) si confermerà uno dei maxi-trend beauty dell’anno per le unghie 2024. Protagonista della nail art coquette è lo smalto rosa perlato, delicato e femminile, da impreziosire con polvere di stelle e micro particelle glitter, piccoli decori 3D. L’ispirazione? La popstar e influencer Camilla Cabello.

In primavera verranno impreziosite dalla combinazione con la tecnica del french e dalle applicazioni a tema con la stagione, a mano libera o utilizzando degli stencil, come ad esempio delle ciliegie o dei fiori stilizzati.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da UÑAS PRESS ON – ESPAÑA (@nailsbylola_es)

5. Peach Fuzz

Il peach fuzz è il colore che l’azienda Pantone ha battezzato come rappresentativo del 2024. Una tonalità tra il rosa pesca e il color salmone e lo troveremo sulle unghie primaverili, per esempio con l’alternanza di french colorato e decorazioni coerenti con l’estetica della stagione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nail Spot (@nailspotgt)

6. Unghie Floreali

Le applicazioni floreali saranno di vario tipo: manicure con french alternato ad applicazioni di fiori piccoli su tutta l’unghia; alternanza di smalto sulle tonalità pastello e nail art a tema floreale su tutta l’unghia oppure con french bianco su unghia quadrata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ___GNails____ (@__gnails_____)

7. Unghie color verde pastello

Le nostre unghie primavera 2024 si avvicinano sempre di più a colori vivaci, estivi, scintillanti e anche rilassanti tra cui il verde menta. Tenue, etereo e dolce come le giornate primaverili che ci aspettano, realizzato in modo uniforme su tutta l’unghia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da UnghieSanBenedetto del Tronto (@the.pink.pumpkin_nails)

8. Reverse french manicure

Se ami una manicure con un colore più acceso e ami anche il french, questa primavera c’è una nuova versione ossia al contrario. Realizzare quindi le lunette sul giro delle cuticole dell’unghia invece che alla punta per la nuova stagione primaverile.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Iram Shelton (@iramshelton)

9. Smile Nails

Quando arriva la primavera la luce si fa più intensa e chiara, le giornate si allungano e l’umore è alle stelle! Ecco che spopolano le nail art con simpatiche emoticon dello smile, in diversi colori pastello.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Image of Yourself (@imageofyourself)

10. Wavy Nails

Consiste nella creazione delle onde di diverso colore sull’unghia con lo smalto, solitamente di forma sottile. Le linee curve possono essere più sottili o più spesse, con 2-3 colori oppure con tonalità unica. L’effetto ottico delle onde fa apparire le mani più slanciate e le linee possono essere anche create senza un’eccessiva precisione, per un aspetto più naturale.