Stivali in camoscio: i trend per l’autunno 2022

Sono morbidi, caldi e vellutati. Possono essere eleganti o casual, sempre confortevoli e versatili. Gli stivali di camoscio sono un vero e proprio trend per l’autunno 2022.

Stivali di camoscio: must-have dell’autunno 2022

Gli stivali di camoscio riescono a mettere insieme comfort ed estetica, con grande versatilità.

Stanno bene con qualsiasi look e sono un vero trend dell’autunno 2022. Realizzati con materiali morbidi, vellutati e perfetti per quando le temperature iniziano a scendere. Con silhouette alte fino al ginocchio oppure fino alla caviglia, con tacchi alti o flat, è impossibile non innamorarsi degli stivali di camoscio e non desiderarli all’interno del proprio armadio. Ci sono tantissimi modelli di stivali in camoscio, ideali da indossare con jeans e maglione, per un look più casual, ma anche con i tacchi, per essere più eleganti.

Sono l’ideale in qualsiasi occasione, per l’ufficio o per una cena fuori in compagnia, in diverse tonalità, a seconda dei propri gusti. Per le occasioni più formali ci sono anche gli stivali con i tacchi a spillo, con varie altezze, dalla caviglia, al ginocchio fino ad arrivare alla coscia. Ovviamente ci sono anche dei modelli particolarmente in tendenza per l’outfit autunnale e un ritorno nostalgico degli stivali sopra il ginocchio e delle silhouette di ispirazione western.

I migliori stivali in camoscio per l’autunno

Dai modelli più classici e senza tempo alle ultime tendenze, ecco una selezione di modelli di stivali in camoscio che sicuramente vi conquisteranno.

Ankle boots : sono alti fino alla caviglia, con diverse forme di tacco, versatili e in grado di mettere insieme funzionalità e stile. Si adattano anche alla stagione primaverile;

: sono alti fino alla caviglia, con diverse forme di tacco, versatili e in grado di mettere insieme funzionalità e stile. Si adattano anche alla stagione primaverile; Stivali con tacco : ci sono diversi tipi di tacco, ma quello più comodo è a blocco. Per un look casual è perfetto un modello con altezza da tre a cinque centimetri, mentre dai sette in su sono più che altro per un look elegante;

: ci sono diversi tipi di tacco, ma quello più comodo è a blocco. Per un look casual è perfetto un modello con altezza da tre a cinque centimetri, mentre dai sette in su sono più che altro per un look elegante; Stivali flat : comfort e stile assicurati. Nei loro diversi colori, dal nero al marrone, con l’altezza al ginocchio donano ancora più femminilità se indossati con un abito;

: comfort e stile assicurati. Nei loro diversi colori, dal nero al marrone, con l’altezza al ginocchio donano ancora più femminilità se indossati con un abito; Suola a carrarmato : la nostalgia degli anni ’90 e 2000 si fa sempre sentire. Questi stivali sono adatti alle stagioni fredde, grazie alle suole robuste, ai tessuti resistenti all’acqua e alle fodere in shearling;

: la nostalgia degli anni ’90 e 2000 si fa sempre sentire. Questi stivali sono adatti alle stagioni fredde, grazie alle suole robuste, ai tessuti resistenti all’acqua e alle fodere in shearling; Stivali alt i: gli stivali alti fino, o sopra, al ginocchio sono i più eleganti, indipendentemente dall’abbinamento. Ci sono modelli flosci o slim-fit, ideali con gonne e abiti, oppure modelli a gamba larga, da indossare sopra i jeans aderenti;

i: gli stivali alti fino, o sopra, al ginocchio sono i più eleganti, indipendentemente dall’abbinamento. Ci sono modelli flosci o slim-fit, ideali con gonne e abiti, oppure modelli a gamba larga, da indossare sopra i jeans aderenti; Stivali texani: un vero e proprio trend di questa stagione, presentati nelle collezioni di molti brand, in diversi modelli, con diversi dettagli, tutti per uno stile perfetto.

Stivali in camoscio: come prendersene cura

La cura degli stivali in camoscio è essenziale per farli durare a lungo. Gli esperti Sarah Pierson, cofondatrice di Margaux, e Jessie Randall, fondatrice di Loeffler Randall, hanno dato qualche consiglio su Vogue. Consigliano di trattare gli stivali prima di esporli alle intemperie, provando prima su una parte poco visibile con una spazzola per camoscio per rimuovere graffi o segni e un detergente spray. Poi è importante usare un protettivo per proteggerla dall’usura, come ha sottolineato Pierson. Per quanto riguarda la cura quotidiana è importante usare una spazzola per camoscio per spazzolare gli stivali dopo averli usati, in modo da rimuovere lo sporco e mantenerli in buono stato. Bisogna anche conservarli in modo adeguato, assicurandosi che siano asciutti prima di riporli nelle scarpiere. Il consiglio è di riporli in posizione verticale su uno scaffale o in una scatola rigida.